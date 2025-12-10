川普用H200換外交空間 ! 中國學者曝為「這件事」 台灣將具關鍵份量

中美外交交換籌碼浮現，包括稀土、農產品與台灣都成談判熱點。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普允許輝達 （NVDIA） 向中國出口H200晶片，象徵美國在科技安全管制方向出現重大轉向。市場認為，現今H200可以對中出口，此舉凸顯川普正在重新衡量國安與商業利益的平衡，也可能考驗美中關係中更具政治敏感性的議題，包括投資審查與台灣政策。

多位國際智庫學者指出，H200不只是一顆AI晶片，更是美中關係的溫度計，這場圍繞稀土、晶片與台灣展開的談判。中國學者更直言，川普正為明年角逐諾貝爾和平獎鋪路，也許台灣在這盤棋局中具有關鍵份量。

據報導，美國總統川普已將確保稀土礦產安全列為施政優先事項之一，因為稀土不僅攸關軍事戰力，更是高科技產業不可或缺的核心原料。為了降低對中國的依賴，美國重新布局海外關鍵礦產供應鏈，近期更承諾對剛果（金）提供高達10億美元（約新台幣311億元）的投資，同時加快推動國內採礦與加工產能。

就在華府全力強化稀土防線之際，北京也同步出手反制。《彭博》指出，今年以來，中國對稀土祭出出口管制，直接衝擊美國多家製造業工廠運作，迫使川普在關稅政策上作出讓步。

儘管中美雙方於去年10月在南韓峰會達成一項脆弱的「休戰共識」，但至今仍未真正穩固，稀土出口細節仍在協商，中國也尚未完全履行先前承諾的大量美國農產品採購，讓川普在政治與經濟層面都有強烈誘因維持與北京的談判空間。

在這樣的背景下，川普政府已允許輝達向中國出口H200高階AI晶片，被視為美國科技安全政策一次罕見的方向性轉彎。對於外界質疑，華府是否正準備在更多敏感領域對中國釋出讓步；川普強調，這項決定能在「確保國安、創造美國就業、維持 AI 領先」之間取得平衡。

截至目前，川普表示他已向中國國家主席習近平說明此一安排，並稱對方回應「相當正面」，但雙方自上月以來尚未再公開對話，但北京是否真的會如華府所期望「熱烈擁抱 H200」，仍存在極大變數。

這場晶片與稀土的對弈，已逐漸延伸到更敏感的地緣政治層面。曾任中國外交部顧問、復旦大學美國研究中心主任吳心伯指出，中國將運用目前的談判籌碼，在川普預計明年4月訪問北京時，恐對台灣議題提出更多要求。他直言，川普正為明年角逐諾貝爾和平獎鋪路，也許台灣在這盤棋局中具有關鍵份量。

多位國際智庫學者直言，H200不只是一顆AI晶片，更是美中關係的溫度計。這場圍繞稀土、晶片與台灣展開的談判，已不再只是科技或貿易問題，而是一場牽動產業結構、地緣政治與大國戰略的多層次博弈。

