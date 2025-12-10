外媒爆H200出口內幕 ! 川普想全力卡死中國 「這公司」

美國願意開放H200對中出口，關鍵考量是華為與輝達晶片的技術差距時間點。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普拍板，允許輝達（NVIDIA）將H200人工智慧晶片出口至中國，看似是對中國科技產業鬆綁，實際背後真正牽動決策的關鍵，卻是中國「華為」。《彭博》據知情人士透露，中國華為已推出性能相當的人工智慧（AI） 系統；因此，認定此舉現今的國安風險已降低。

白宮官員認為，中美晶片約有18個月技術差距，這成最後防線讓H200進入中國市場，能促使中國的 AI 開發人員繼續依賴美國科技生態系，而不是轉向華為或其他本土晶片公司。

真正讓白宮感到警惕的，是華為最新一套名為 CloudMatrix 384 的 AI 平台，其整體運算效能，已經能與輝達使用最新 Blackwell 架構打造的 NVL72 系統相抗衡。值得注意的是，華為不只技術追上來了，量產能力也正在快速放大，這將直接威脅輝達在中國乃至全球的 AI 晶片版圖。

此外，《彭博》也引述知情人士稱，北京的寒武紀（Cambricon）也規劃3倍擴產。據報導，寒武紀準備在2026年交付50萬台人工智慧加速器，其中包括多達30萬台其最先進的思源590和690晶片，據傳將主要採用中芯國際（SMIC）最新的「N+2」7奈米製程。

今年以來，北京方面開始積極限制使用輝達的產品，這是中國長期擺脫對美國技術依賴策略的一部分。寒武紀的產能提升凸顯了中國晶片製造商的快速崛起，華為也準備在未來一年內將其最先進的人工智慧晶片產量翻一番。此外，新掛牌的摩爾線程（Moore Threads）也正在市場中展開雄心壯志，加入晶片賽局。

專家指出，這18個月的時間差，被白宮視為壓制華為的重要戰略窗口。不過，北京是否會如白宮預期「熱烈擁抱 H200」，目前仍存在變數。這對輝達而言，中國市場的得失仍極為關鍵。

這次H200放行，表面上是輝達遊說成功，實質上，卻是美國對華為競爭力正式「重新定價」。川普政府內部已不再把華為視為「技術落後的追趕者」，而是能與輝達正面對決的系統級對手。H200不是單純的讓步，而是一個用來拖住中國AI生態、延緩華為全面主導的戰略棋子。

