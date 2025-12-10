稀土不只卡美國 ! 日媒爆 : 日本也正被中國「養套殺」手法全曝光

日媒示警，中國稀土出口許可變成「技術攤牌」，日本企業也站在風險第一線上。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕正當美中圍繞稀土與晶片展開激烈攻防之際；日媒爆料，日本也被捲入這場博弈之中，所面臨的風險不只是「斷料」，還包括技術與客戶資訊被中國系統性掌握的隱性危機。事實上，日本過去就曾在類似機制下，被一步步奪走關鍵市場，如今歷史正以更高明的方式重演。

據報導，稀土對中國而言，從來不只是外交談判的籌碼，更是一種「反向蒐集技術與客戶資訊」的工具。日本專家指出，日本企業若要取得中國核發的出口許可，就必須提交詳細用途說明、最終客戶名單、產品流向，甚至製程與技術內容。

這些本應屬於企業最高機密的資訊，往往在審查過程中被全面掌握，接著中國便開始在國內的產業進行複製、替代，然後超車。

更值得警惕的是，中國將稀土出口管制用以「技術型招商引資」的手段。中國經常以「只要你來設廠，就保證穩定供料」為條件，吸引外國企業在中國設廠，隨之而來的，便是技術在合資結構中逐步外流，等企業察覺時，從上游原料、中游製程到下游產品，整條產業鏈早已被中國一把接走。這正是中國多年來反覆操作、而且極其成功的產業併吞模式。

最具代表性的例子，就是釹鐵硼磁鐵與鏑等稀土材料。這些材料是電動車馬達不可或缺的核心關鍵，過去全球最強的技術掌握在日本企業手中，但在 2010 年代中國限制出口後，日本企業被迫退出供應鏈，如今全球釹鐵硼磁鐵約85%的市占率已落入中國手中。

現在，中國正進一步透過稀土與磁材管制，把觸角延伸到「驅動馬達」本身，而這個領域，正是日本目前最後仍具壓倒性優勢的戰場。看似只是稀土的「開關調整」，實際上卻是對企業生死的精準施壓。中國不必公開宣布禁運，只需微調出口許可的鬆緊，日本企業立刻叫苦連天。

專家指出，中國早在 2020 年就制定《出口管制法》，並自2023年起陸續將鎵、鍺、石墨、銻等戰略礦物納入管制，2025年更進一步擴大至多種稀土元素與磁材產品，稀土武器早已準備多年，只差最後掀牌。

專家警告，這種「恣意運用出口規則」的做法，極可能成為中國未來對日本施加經濟與政治壓力的主要工具之一。現在能順利拿到稀土，不代表風險消失，反而更可能是在不知不覺中，為未來的產業空心化與技術流失埋下引信。

