AI爆發韓國物流業進入「超級週期」！半導體零件交付量爆增逾5成。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）投資蓬勃發展，帶動了半導體市場的繁榮，而韓國半導體物流產業也隨之迎來了蓬勃發展，外媒報導，負責運輸應用材料（Applied Materials）零件的Dream Logistics執行長金炳善表示，我們的平均日出貨量已從去年的130件增加到今年的200件，交付量爆增逾5成，另科林研發（Lam Research）也成長了3成，在全球半導體物流產業競爭日益激烈，韓國物流業正進入「超級週期」。

《中央日報》報導，位於京畿道平澤物流中心的１座物流倉庫裡堆滿了各種貨物，從巨大的膠合板箱到包裹應有盡有。與一般倉庫不同，所有貨物都直接堆放在地面上。１位倉庫工作人員表示：「光是這些膠合板箱裡的設備就價值400萬美元（約新台幣1.24億）。這裡的貨物價格昂貴，而且對震動非常敏感，所以我們盡量避免堆放。」即使在零度以下的低溫中，倉庫內的暖風機也持續運轉以維持溫度。

請繼續往下閱讀...

這座倉庫屬於1家半導體物流公司，存放著來自應用材料和Axcelis公司等全球半導體設備公司的約1萬件維修零件和備件。這些都是跨越重洋的重要貨物，最近備受三星電子和SK海力士等公司的青睞。

人工智慧（AI）投資的蓬勃發展帶動了半導體市場的繁榮，而半導體物流產業也隨之迎來了蓬勃發展。不僅半導體出口的空運物流業務繁忙，國內半導體設備及零件運輸的專業物流產業也蓬勃發展。這主要得益於三星電子和SK海力士半導體生產工廠產能利用率的提高，以及設備維護需求的顯著成長。

來自海外設備公司的零件通常由國內半導體物流公司透過第三方物流（3PL）系統處理和運輸。三星電子或SK海力士提出請求後，物流公司會立即將倉庫中的零件運送至半導體工廠。

負責運輸Lam Research零件的Iryang Logistics公司今年的出貨量比去年增加了30%。負責運輸AMAT零件的Dream Logistics公司執行長金炳善表示：「我們的平均日出貨量已從去年的130件增加到今年的200件，並在8月新增了20名員工。」

半導體運輸是物流業的高附加價值業務，但進入門檻很高。必須滿足客戶對倉庫規格和運輸系統的要求，而且無振動運輸車輛也至關重要。從荷蘭進口的ASML極紫外線（EUV）曝光機設備重達30多噸，價值數千億韓元。海宇GLS和樂天物流分別營運專用拖車，專門為三星電子和SK海力士運送半導體。

全球半導體物流產業的競爭日益激烈，根據市場研究公司Mordor Intelligence的數據顯示，今年全球半導體物流市場規模預計為793.2億美元（約新台幣2.47兆），並將以年均9.63%的速度成長，到2030年達到1256億美元（約新台幣3.91兆）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法