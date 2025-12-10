父留400萬遺產！兒卻因「此事」感嘆求饒

7旬翁清志（化名）不顧家人反對，堅持移居沖繩，3年後過世，面對父親移居鄉下帶來意想不到的負面影響，最終京介身心俱疲，並感嘆：“請饒了我吧”。（擷取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕7旬翁清志（化名）不顧家人反對，堅持移居沖繩，3年後，兒子京介接到父親過世消息，雖然父親按照自己的意願過完一生，但其走後，遺留諸多問題，首先是親屬就葬禮程序產生分歧，其次是運送遺體並不容易，還有取消出租房產和整理死者的遺物等，加上，還有存在不同金融機構的2000萬日圓（約新台幣400萬）存款，由於各地的遺產繼承手續都不一樣，面對父親移居鄉下帶來意想不到的負面影響，最終京介身心俱疲，並感嘆：“請饒了我吧”。

《THE GOLD ONLINE》報導，有一天，在東京１家工廠工作的51歲京介接到父親過世的消息。電話是從遙遠的沖繩打來的。

78歲的父親清志出生並成長於埼玉縣，他是一位嚴肅認真的人，從大學畢業後一直在當地一家公司從事會計工作，直到退休。

大約3年前，清志突然說：「我想去沖繩生活。」那時，他結婚多年的母親去世了，他的父親也已經獨自生活了好幾年。

為什麼選擇在這個時候，75歲高齡，搬到沖繩去？你在那裡沒有任何親戚朋友，儘管京介提出了疑問，清志的決心依然堅定不移。

「因為我已經75歲了。我老了，開始考慮自己的結局。至少讓我按照自己的意願生活到生命的盡頭吧。」清志克服了兒子的反對，搬到了沖繩，甚至賣掉了自己的家。

美麗的藍色大海，和當地人一起釣魚、燒烤，還有他開始學習的三弦琴課程，自從搬到這裡以來，清志幾乎每週都會給我們發送他的生活近況。

電話那頭父親的聲音聽起來比我以前聽過的任何時候都更加明亮、更加歡快。我父親以前又安靜又固執，但現在他完全變了一個人，充滿活力。我想，他決定移民開啟第二人生真是件好事。

在搬家前，京介曾拼命想阻止清志留下，但當他看到清志過得多麼幸福時，他的感情逐漸改變了。

然而，這份和平並沒有持續太久。

有一天，京介接到父親過世的消息。他急忙趕往沖繩，卻對父親在沖繩的行蹤一無所知，不知道父親在沖繩有哪些關係，也不知道該去哪裡辦理各種手續。他忙於處理父親過世後的種種事宜，無暇悲傷，也要面對父母搬到鄉下後帶來的種種意想不到的困難。

京介面臨的第一個問題是葬禮，他原本打算透過醫院介紹的當地殯儀館舉辦家庭葬禮，但親戚們強烈反對，其次，運送遺體並不容易，從那霸到羽田的機票和從羽田到我家（埼玉縣）的陸路運輸費用加起來可能至少要30萬日圓。

京介努力與寺廟和殯儀館協調，最終發現沖繩的直接火化中心火化費用相對較低，約7萬7000日圓。

他成功說服家屬同意只在沖繩進行火化，而主要的葬禮和安葬儀式則在埼玉的家族寺廟舉行，雖然完成了葬禮，但這並不是故事的結局。

父親的遺產大約有2000萬日圓，然而，他不僅把錢存入了埼玉縣附近的金融機構，還存入了沖繩縣的當地銀行。由於每個金融機構的遺產繼承手續和進度都不一樣，我花了大量時間和精力多次奔波於各家機構，並透過郵寄方式遞交文件。

此外，還有許多其他事情需要處理，例如取消出租房產和整理死者的遺物。

由於連續多日往返於埼玉和沖繩之間，京介身心俱疲，他在旅途中犧牲了睡眠時間，還要處理公司積壓的工作。

“我父親的夢想成真固然很好，但請你設身處地地想一想……請你停下來。”

專家表示，越來越多的人出於各種原因選擇在退休後搬到農村居住。

在這種情況下，為了像京介一樣減輕負擔，搬家的人需要提前採取一些措施。

除了訂立遺囑（一種常見的遺產規劃措施）之外，透過進行所謂的“臨終規劃”，可以大大減輕倖存家庭成員的負擔。

臨終關懷計畫是指精心安排人生最後階段的過程。如果希望自由自在地走到生命的盡頭，就應該遵循「不留痕跡」的理念，做出不會給在世家人帶來麻煩的安排。

