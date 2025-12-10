讚不絕口！好市多11款「會員最愛」必買商品1次看

好市多11款「會員最愛」商品1次看。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕12月好市多（Costco）最受好評商品出爐！根據好市多網站上「會員最愛」專區中，紙巾、咖啡膠囊、垃圾袋等11款商品，是今年冬天最受會員歡迎的商品。

《Eat This, Not That!》報導，如果您好奇 Costco 最受歡迎的商品，Costco 對此毫不隱瞞。他們的網站上有1個「會員最愛」專區，所有評分最高的商品都在這裡。每個月，這個專區都會有新品上架和下架。那麼，今年冬天最受歡迎的商品是什麼呢？以下是 11 款 Costco 「會員最愛」，快來選購！

1、Kirkland Signature Flex-Tech 13 加侖廚房垃圾袋

Kirkland Signature Flex-Tech 13加侖廚房垃圾袋（200個裝）是Costco最暢銷的商品之一。 「我簡直離不開這些垃圾袋！它們各方面都完美無瑕，」1位顧客說。 「它們沒有任何異味！既沒有香水味，也沒有塑料味，這真是太棒了。它們彈性很好，即使有方形或尖銳的東西戳進去，也不容易撕裂或破開（所以不會弄得一團糟！）。它們的尺寸剛剛好，不大不小，所以我不用擔心裝得太滿，而且如果需要的話，我1個人就能輕鬆地把它們拎起來扔到室外的垃圾桶裡。

2、Kirkland Signature 紙巾

Kirkland Signature 紙巾是另一個值得推薦的品牌，許多原本買名牌紙巾的顧客都紛紛轉投 Kirkland。 「我以前一直是 Bounty 的忠實用戶，但後來他們家的紙巾掉毛嚴重，而且價格也太貴了！Kirkland 的價格很合理，用起來也很棒，而且不掉毛，」1位顧客寫道。

「我試過好幾種名牌紙巾，有些質量還可以，有些價格很高，但質量卻配不上它的價格。Kirkland 正好符合我們家對紙巾的需求。每卷的紙巾數量足夠，不會讓人覺得總是需要更換。它的質量高於平均水平，價格也很合理，」另1位顧客補充道。

3、Kirkland Signature 咖啡膠囊

Kirkland Signature K-Cup咖啡膠囊是這家倉儲式超市最受歡迎的商品之一，顧客都說它們比名牌咖啡膠囊好。 Keurig公司也保證它們能與自家咖啡機完美相容。

4、Caffe D'Vita即溶摩卡卡布奇諾

Caffe D'Vita 即溶摩卡卡布奇諾，是招待客人的完美之選。 Costco So Obsessed 最近分享了這款飲品，非常適合為客人快速調製。 「今天發現了這款摩卡卡布奇諾，售價14.79美元（約新台幣461元），可以做成熱飲、冷飲或冰沙@caffedvita，」他們寫道。

5、Fairlife營養計畫巧克力蛋白奶昔

Fairlife Nutrition Plan巧克力奶昔每份含有30克蛋白質，熱量僅150卡路里，但口感卻和一般巧克力牛奶一樣。 Costco的18瓶裝價格最優，因此深受消費者喜愛。

1位會員表示， 我開始健身後，這些奶昔成了我隨時隨地補充蛋白質的便捷之選！我以前很討厭其他蛋白奶昔的味道，感覺像是在喝化學合成的或者不天然的東西。這款Fairlife蛋白奶昔巧克力味濃鬱，而且以牛奶為主要成分，我很喜歡。此外，它易於消化，即使是健身新手也能輕鬆飲用，顧客不會感到過度重飲。

6、Uber禮品卡

價值100美元（約新台幣3119元）的Uber 禮品卡套裝（兩張 50 美元的禮品卡）也廣受歡迎。它可用於 Uber 乘車，或透過 Uber Eats 應用從全國各地的眾多餐廳訂餐。現在只需 79.99美元（約新台幣2495元）即可擁有。

7、吉利貝糖豆

根據CashNetUSA報道，Jelly Belly 軟糖豆是 Costco 最划算的商品之一，這也解釋了為什麼它深受顧客喜愛。這款人氣糖果比其他商店便宜 44.3%。1位顧客寫道：「Jelly Belly 軟糖豆太棒了！豆子小巧玲瓏，每1顆都蘊含著濃鬱的果香！口味種類豐富，包裝袋背面還根據顏色標註了每種口味。我最喜歡的吃法是抓一小把放在小碟子裡，1顆1顆地吃，細細每1種味道！Costco 的價格比其他賣家低得多！」

8、雀巢 Toll House 半甜巧克力碎

雀巢 Toll House 半甜巧克力碎（72 盎司裝）是本月另1款深受顧客喜愛的產品，許多顧客都用它來烘焙節日美食。 「味道好極了，而且物超所值，」1位顧客寫道。 「口感一如既往的好，而且不會融化！」另1位顧客補充道。

9、活力蛋白膠原蛋白勝肽

Vital Proteins 膠原蛋白勝肽一直是會員最愛產品之一。倉庫現推出超值優惠，1.5 磅裝的無味膠原蛋白勝肽不含麩質、乳製品和大豆，原料來自草飼放養的牛隻。

10、Kirkland Signature 有機藜麥

Kirkland Signature有機藜麥，4.5磅裝，性價比最高，顧客都說它比其他品種的藜麥更好吃。 「毫無疑問，這是性價比最高的有機藜麥，」1位顧客寫道。 「我經常使用藜麥。這是購買優質產品非常經濟實惠的方式，」另1位顧客補充道。

11、加羅法洛義大利麵

Garofalo 的義麵，尤其是細麵，也是會員們的最愛。他們認為它的味道比大多數其他義麵都更接近餐廳品質。 「只要挑選表面有紋理或銅切面的就行了，」用戶u/cinnamoncarrotcake建議。

