美股收盤》市場靜待Fed決議！道瓊跌179點 台積電ADR走揚

2025/12/10 06:07

美股週二漲跌互見。（彭博社）美股週二漲跌互見。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕投資人預期美國聯準會（Fed）本週降息，美股道瓊指數下跌179.03點、0.38%，標普500指數小幅下跌0.09%，那斯達克指數略有波動，上漲0.13%，費城半導體指數下跌0.04%，台積電ADR上漲0.51%，收在303.41美元。

綜合外媒報導，聯準會週二召開為期兩天的政策會議，儘管通膨率仍高於央行2%的目標，但市場普遍預期將降息1碼。據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨顯示降息的可能性約87%。

市場預期降息，推動羅素2000小型股指數上漲，週二創下盤中歷史新高。科技股交易也出現波動，美國總統川普表示，將允許輝達向中國出口其AI晶片H200晶片，因H200晶片在台灣製造，出口費為25%，傳將由台灣支付。輝達週二下跌0.31%，其他大型股如微軟上漲0.2%、亞馬遜上漲0.45%、蘋果下跌0.26%、特斯拉上漲1.29%。

道瓊工業指數下跌179.03點或0.38%，收47560.29點。

那斯達克指數上漲30.58點或0.13%，收23576.49點。

S&P 500 指數下跌6點或0.09%，收6840.51點。

費城半導體指數下跌2.70點或0.04%，收7372.51點。

