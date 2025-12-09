川普：Fed新主席須挺立即降息 美經濟可拿A+++++

川普表明，支持降息是聯準會新任主席的條件。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕根據政治新聞網站《政客》（Politico）9日刊登美國總統川普的專訪，川普表明，支持立即降息是他挑選新任聯準會（Fed）主席的條件。他被問及立即降息是否是新任美國央行主席的試金石？川普斬釘截鐵的說，「是的」！

在被要求對他執政下的經濟狀況評分時，川普給了「A+++++」巨大成功的評價。至於選民對於物價的失望，川普則歸咎於拜登政府的錯誤，他說，「我接手爛攤子，我接手一個徹底的爛攤子」。

Politico近期民調顯示，美國約一半選民，以及2024年總統大選時，每10位支持川普的選民中，就有4名表示，當前生活成本已達其人生中最糟程度。

川普說，他可以對關稅政策進行進一步的調整，以降低一些產品的價格，他之前已對咖啡、牛肉等進口產品實施關稅豁免了，但整體而言，物價趨勢往正確方向發展。

他說，「物價正在下滑；所有東西正下滑」。不過根據近期的消費者物價指數（CPI），9月該通膨指數年增3%。

華爾街日報上週報導，知情人士透露，川普政府取消原訂展開與聯準會新任主席人選的面試。與此同時，川普2日在一次內閣會議上告訴記者，他已將人選名單縮小至1人。

當日稍晚，他在一場活動提到在場的宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）時說，他是「潛在的聯準會主席人選」。儘管此後哈塞特呼聲最高，但川普表示，將道明年初才會宣佈最終人選。

