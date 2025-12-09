自由電子報
樺漢11月營收年月雙增 創歷年同期新高

2025/12/09 19:26

樺漢指出，公司未來將持續深化智慧物聯網佈局。（樺漢提供）樺漢指出，公司未來將持續深化智慧物聯網佈局。（樺漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）11月營收132.2億元，月增13.6％、年增0.01%，創歷史同期新高。今年前11個月營收累計為1276.4億元，年減3.5%，創歷史同期次高。管理層指出，公司未來將持續深化智慧物聯網（AIoT）佈局，強化雲端與邊緣技術於多元產品、垂直場域的應用，並積極布局全球智慧工廠與智慧城市平台商機，相關營收可望顯著成長。

樺漢統計，11月各事業群表現方面，工業物聯網事業群營收57.6億元，月增1.1%、年減3.3%；智慧軟體與方案事業群營收20.1億元，月增11.2%、年減4.7%；智慧工廠與廠務事業群營收54.5億元，月增31.7%、年增5.7%。其中，樺漢個體（含全資子公司）營收17.7億元，月減9.0%、年增5.3%。

樺漢觀察，集團成長動能範圍涵蓋全球智慧製造、AI邊緣運算系統、機器視覺、AI資料中心、網安通訊、數位雙生與雲地整合等應用領域。集團旗下自有平台「ESaaS（Ennoconn Solution as a Service）」智慧整合方案，服務項目能源、設備與建築智慧管理，以及ESG節能減碳與AI技術導入，也同步展現穩健擴張趨勢。

樺漢強調，憑藉軟硬雲整合核心能力、全球製造據點以及策略客戶合作關係的持續深化，公司對於中長期營運展望保持正向態度，並將以前瞻創新持續促進長期成長。

