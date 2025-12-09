以為自己在省錢？3種「常見的省錢妙招」其實更浪費錢

《GOBankingRates》整理出3個真正有效的省錢技巧，以及3個不值得追捧的做法。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕雖然省錢是聰明的做法，但並非每個「省錢妙招」都值得花時間或精神。美國理財網站《GOBankingRates》指出，有些方法確實能幫你累積財富，但有些卻只會讓你為了省幾塊錢而增加麻煩，以下整理出3個真正有效的省錢技巧，以及3個不值得追捧的做法。

有效的省錢方法

1.購買二手物品：購買二手家具、家電，甚至電子產品，比買全新產品能省下數百甚至數千元。Facebook Marketplace、Craigslist或OfferUp等平台都是尋找高品質二手商品的好去處，尤其是如果你願意自己去取貨。不過，也不宜為了省錢而什麼都買二手，例如，避免購買可能藏有細菌或存在安全風險的二手物品，如床墊、安全帽或兒童汽座。

2.計畫餐食：食物開銷容易超支，但也最容易改善。最新調查顯示，美國成年人每年在餐廳和外送上花費近3000美元，只要在家烹飪一半的餐食，就能每月省下150到300美元。如果你每天沒有時間或精力做飯，可以考慮「備餐」，備餐的好處是能減少浪費，也降低臨時買外賣的誘惑，因為晚餐已經準備好了。

3.自動化儲蓄：將資金自動轉入高利率儲蓄帳戶或投資帳戶，可以減少意志力的負擔。大多數人高估了儲蓄的難度，實際上最困難的是「持之以恆」，自動化能建立這種持續性，而且現在許多線上銀行提供高年利率，錢可以同時賺取利息，讓你專注生活的其他部分。

無效的省錢方法

1.開車穿過市區去買較便宜的汽油或食品雜貨：如果開更遠的路去加油，實際上可能還不划算，得算入時間和車輛損耗。同樣的道理也適用於跑多家超市追優惠，除非你住在附近，否則這些小折扣通常不值得花費精力。

2.所有事情都自己做：自己刷牆、做食物固然能省錢，但自己做洗衣精、剪頭髮或嘗試沒有經驗的複雜修繕，有時可能犯錯，反而花更多時間和金錢補救。除非你有信心或真的享受這個過程，通常還是交給專業人士比較好，有時候付錢請專業反而能長期省更多錢。

3.極端使用優惠券：許多極端優惠券使用者會為了「省錢」買下其實不需要的商品，而且現在各大品牌和商店對優惠方式更嚴格，限制折扣疊加，或需要追蹤消費習慣的APP。

