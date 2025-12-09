振大環球11月營收雙減 明年首季展望樂觀

振大環球11月營收4.7億元，月減26.69%、年減4.51%。（振大環球提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣大廠振大環球（4441）11月營收4.7億元，月減26.69%、年減4.51%，今年前11個月營收累計為67.96億元、年增28.33%。公司表示，11月業績走弱主要是受到季節性因素影響，出貨短暫放緩，不過，今年累計營業額已大幅超越2024全年水準，顯示主要客戶訂單動能依然穩健；依目前在手訂單推估，明年第1季仍具成長空間，因此展望看法維持樂觀，營運動能可期。

振大說明，11月適逢季節轉換與產品款式切換的過渡期，在新舊品項交接之下，出貨節奏略為放緩，加上主要客戶短、快單增加，下單後即需5周交貨，也使出口時程變動較大。儘管短期略受影響，主要客戶的訂單動能仍維持穩定，且客戶的假期需求亦相當強勁，隨著電商客戶的聯名與網紅系列持續布局，預期明年會反映更明顯的接單成長。

此外，振大也強調，公司因應客戶快速拉貨的趨勢，積極在越南及印尼擴充產能，預計明年整體產能將提升至少兩成，為成長需求提前佈局。展望後市，隨著新產能陸續開出、主要客戶訂單量能持續放大，對明年整體營運成長趨勢維持高度信心，並將以更彈性的供應鏈配置迎接後續的成長動能。

