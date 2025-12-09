維田11月營收年月雙增 明年接力重返成長軌道

維田指出，預期第四季景氣尚無太大差異，營運狀況有望較第三季為佳。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠維田科技（6570）11月營收8121萬元，月增0.1%、年增21.07%，今年前11個月營收累計為8.3億元、年增1.9%，重返成長軌道。管理層今天指出，預期第四季景氣尚無太大差異，營運狀況有望較第三季為佳，然因年底歐美長假較多，公司將重心放在明年第一季，並持續觀察國際經濟狀況，預期歐美工控邊緣AI（EDGE AI）仍有成長空間，整體營運在2026年估能逐季回升，漸入佳境。

維田表示，目前市況尚稱穩定，因彈性配合客戶出貨時程，故單月營收較易出現波動。近期記憶體市場因嚴重缺料導致價格波動，公司在零組件備料與管理上，皆有完善的制度與控管，產品規格與料件分配亦十分平均，並已加速世代替換。此次記憶體缺料，對公司營運影響較為輕微，且因工業電腦客製化程度高，專案週期長，在價格上也會視情形調整，對於毛利率影響不大。

維田提到，公司主攻的領域皆有穩定的剛性需求，持續於智慧製造，智慧交通，智慧醫療等三大領域耕耘。明年著重於半導體設備、邊緣AI、石化能源、醫療、交通等市場發展，推出新系列產品並開發客製專案。此外，旗下充電樁HMI、EDGE AI新專案等，目前均已成功完成試樣，交付客戶試機，明年陸續可開始發酵，貢獻營收成長動能。

其中，維田看好醫療產品待明年取證之後，即可開始量產出貨，積極布局醫療產品線的目標不變，期望成為新一波成長動能之一，帶動公司中長期營運發展。預期在醫療、充電樁等專案逐漸貢獻營收的情形下，公司期許2026年營收及獲利皆能繼續重返成長。

