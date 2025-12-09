全家超商前11月合併營收已破千億大關 年增4.22％

全家（5903）便利商店今天公布11月合併營收為94.35億元，年增7.61％；累計1~11月合併營收1003.72億元，較去年同期成長4.22％。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）便利商店今天公布11月合併營收為94.35億元，年增7.61％；累計1~11月合併營收1003.72億元，較去年同期成長4.22％。

全家全台門市已達4439家，11月營運表現穩健成長主要受惠持續展店、線上線下整合操作雙11商機、氣溫轉涼帶動需求，以及Let’s Tea 茶金布局升級等動能挹注，帶動鮮食與一般商品業績皆同步向上。

雙11期間，全家整合線上線下資源，切入冬季鍋物與居家料理需求，推出百項鍋物周邊、名店湯底與食材，並在全家行動購與APP搭配多項販促優惠，同時運用IP聯名策略，攜手《廚神小當家》推出聯名泡麵及加價購商品，帶動冷凍生鮮年增逾5成、蔬菜成長3成好表現，泡麵、調味料等相關商品亦同步成長。

看好茶金商機，旗下茶飲品牌Let’s Tea持續佈局，攜手製茶龍頭桔揚集團，推出市場首見「智能膠囊茶機」，並運用「AI科技煮茶」、「膠囊封裝保鮮」兩大關鍵技術推出4款現煮精品茶，帶動杯裝茶飲成長超過1成。

12月將掌握冬至、聖誕節、跨年等聚會商機，福袋、年節禮盒、及年菜預購等年節商品將陸續推出，皆可望成為業績成長引擎。

