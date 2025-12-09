合庫主辦燁輝新台幣60億元聯貸案 超額認購1.2倍

合庫董事長林衍茂（中）代表授信銀行團與義聯集團創辦人林義守（左三）共同完成聯合授信案簽約。（合庫銀行提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕合作金庫商業銀行統籌主辦燁輝企業新台幣新60億元聯貸案，獲得金融同業熱烈支持，共有12家銀行參與融資，最終以1.2倍超額認購完成募集，顯見銀行團對於燁輝企業營運狀況及未來前景高度認同與肯定。

簽約典禮於9日假高雄萬豪酒店舉行，由合庫董事長林衍茂代表授信銀行團與義聯集團創辦人林義守共同完成聯貸合約簽署，授信用途主要為償還既有金融負債、充實營運週轉金及購置機器設備所需資金。

燁輝企業成立於1978年，以鍍鋅及烤漆鋼捲之產銷為主要業務，產品行銷全球138個國家，已成為台灣、中國大陸及東南亞地區最大、最具競爭力之全製程鍍烤鋼捲專業製造廠，也是全球首家擁有五合一驗證的鋼鐵公司，燁輝持續改良設備，運用感知感測、影像辦識、大數據分析及智慧看板等智慧製造技術，增用再生能源及循環經濟之低碳鋼捲原料，提升低碳產品生產比例，產品應用領域多元，展望未來營運可期。

合庫持續深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，2025年前三季聯貸市場排名帳簿管理行名列第二。

