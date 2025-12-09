員工被爆超時工作 AI大廠英業達回應了

英業達將持續優化工時管理與即時預警機制，降低超時風險。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕針對近日關於英業達（2356）員工超時出勤相關報導，管理層今日表示，集團對於員工高度重視，願進一步說明員工管理與照護作法，以利外界更全面了解公司實際作為。本次個案發生於專案業務旺季期間，部分同仁因積極投入專案進度而出現工時超出限制的情況，公司已檢討並強化相關管理機制，集團並未也絕不會採取任何形式的強制勞動。

因應科技業快速變動的營運型態，英業達表示，公司實施「全彈性工時」與「加班費雙軌制度」，在符合法規前提下，賦予同仁高度彈性與自主性。同仁可依業務淡旺季及個人生活需求，彈性安排上下班時間；如工時達到勞動基準法加班標準，亦依法發放加班費，以具體行動保障員工的勞動權益與薪資水準。未來公司將持續優化工時管理與即時預警機制，降低超時風險，確保效率與員工健康取得平衡。

在假期與福利制度方面，英業達提供優於法令規定的假期與休假安排，包括每年一天「有薪生日假」，以及三天可自由運用的「Important Day」有薪自選假，鼓勵同仁在人生重要時刻保留時間自我充電。同時，公司實施「法定補班日免上班」及「英業達限定連假」等制度，讓同仁享有不中斷且有品質的休息與調適時間。

英業達提到，集團同步積極打造友善育兒與健康職場環境。公司提供每胎 6.6萬元的生育禮金，支持員工面對人生不同階段的需要；並提供免費多元餐點、視障按摩服務、年度健康檢查與員工協助方案（EAPs），從身心健康、家庭照顧到職涯發展，全方位支持員工。公司期盼讓職場同時具備專業成長機會與溫暖的人性關懷。

英業達承諾，未來將持續落實「We Make Dreams Happen（我們讓夢想成真）」的目標，定期檢視並優化工時管理與福利措施，營造兼具高效創新與工作生活平衡的幸福職場，陪伴每一位員工安心築夢、發揮潛能。

