台驊11月營收月增年減 整體需求能見度有限

台驊總經理顏益財。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊（2636）11月合併營收15.98億元，較10月成長7.34%，較去年同期減少25.61%，累計1至11月合併營收為191.3億元，年減18.27%。

台驊表示，11月全球運輸市場仍以震盪整理為主，其中，海運受運能供給偏多及需求回升有限影響，運價維持低檔；空運在伺服器、鋼鋁貨品與年終備貨需求下相對穩健；中歐鐵路則持續受到外部環境影響。展望12月，市場氛圍仍偏審慎，年底備貨需求仍有一定支撐，但整體需求能見度有限，會持續關注市場變化與客戶出貨安排，以維持穩健營運。

請繼續往下閱讀...

台驊海運事業 11 月營收為7.85億元，月增0.09%。台驊分析，全球海運市場需求仍偏保守，運能供給偏多，使主要航線運價維持在較低水位，而在持續服務半導體、汽車零組件與民生用品等產業客戶，帶動11月營收呈現小幅成長。

空運事業11月營收為5.81億元，月增26.4%，主要是受感恩節與年底耶誕節前備貨需求帶動，空運市場整體貨量較上月回升；台灣伺服器相關出貨維持強勁，中國部分鋼鋁類貨品改以空運運輸，使市場需求提升。台驊承作的航太零組件、高階電子及封測設備等產業貨源亦保持穩健表現，電商貨量同步增加，使11月空運市場呈現整體增溫走勢。

中歐鐵路事業11月營收為0.58億元，月增1.47%。台驊說，跨境班列受到地緣政治與通關政策變化影響，市場需求呈現區間波動，而在採多元化且具彈性的運輸安排，協助客戶降低跨境不確定性，維持出貨運作。

內貿與倉儲事業11月營收為1.73億元，月減7.3%。台驊指出，部分客戶因年底庫存調整及季節性因素，使短期物流量略有放緩，會持續提升倉儲效率與區域運輸能力，以維持整體營運效能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法