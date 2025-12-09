Costco許多顧客不知「買貴差價補償」 這好康政策會員受寵若驚

Costco有一項政策可以解決商品買貴後，收到差價補償的這類好康優待。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco顧客發現，Costco擁有令人印象深刻的退款政策，可以節省一大筆錢。最近，社群媒體r/Costco貼文版塊的用戶發現，Costco有一項政策可以解決商品買貴後收到差價補償的這類好康優待。

2025年12月5 ，一位r/Costco版塊的用戶分享了他在Costco的愉快經歷。這位Costco顧客透露，他從Costco購買了一台65吋的電視，但不久後Costco就降價了100美元。

令他驚訝的是，Costco主動聯繫了他，並贈送了一張價值100美元的Costco購物卡作為差價補償。之後，電視的價格再次下調了50美元，這位顧客「驚喜」地收到了第二封郵件和一張價值50美元的Costco購物卡。

果不其然，Costco的客服網站上寫明，如果顧客購買的商品在30天內降價，他們可以享受價格匹配服務。大多數情況下，顧客需要主動申請價格匹配。

長期來看，善用這項政策可以為精打細算的購物者省下一大筆錢。顯然，許多Costco顧客並不了解這項政策，因為有人在Costco的Reddit版塊發文表示，自己竟然收到了退款，這讓他們感到非常驚訝。

此外，該貼文獲得了超過3700個贊，幾乎可以肯定，其中相當一部分人也對這項政策絲毫不知。

身為消費者，有兩種情況會讓你很快感到後悔。第一種情況是，你買了一件商品，但很快就發現它的品質不盡如人意，原因可能有很多。另一種情況是，你買了一件商品，但沒多久就發現你購買的商店大幅降價了。眾所周知，Costco在這方面做得很好，因為它會接受不滿意顧客的退貨。

