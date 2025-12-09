自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

逕自利用網路創作內容訓練AI 歐盟對Google展開反壟斷調查

2025/12/09 17:09

歐盟執委會9日宣布就Google是否逕自使用網路創作內容來訓練其AI模型展開反壟斷調查。圖為在歐盟標誌前的手機剪影，手機畫面顯示Google的標誌。（法新社檔案照）歐盟執委會9日宣布就Google是否逕自使用網路創作內容來訓練其AI模型展開反壟斷調查。圖為在歐盟標誌前的手機剪影，手機畫面顯示Google的標誌。（法新社檔案照）

〔編譯張沛元／綜合報導〕歐洲聯盟執行委員會（The European Commission）9日表示，已就Google為開發自家人工智慧（AI）疑似逕自使用網路出版商與YouTube的線上內容、評估Google此舉是否違反歐盟競爭規則，展開反壟斷（antitrust）調查。

歐盟執委會說，該調查將特別審查Google是否藉由對出版商與內容創作者施以不公平的條款與條件，或藉由自我賦予對這類內容的訪問特權，導致其他開發AI模型的競爭對手處於不利地位，從而扭曲競爭。

該委員會說，他們擔心，Google在使用網路出版商的內容以便在Google搜尋結果頁面上生成AI驅動服務時，可能未提供出版商適當報酬，以及未提供出版商拒絕其內容被Google使用的可能性。該委會也擔心，Google是否在未提供報酬或給予創作者有機會拒絕的情況下，就使用上傳到YouTube的內容來訓練自家的AI模型。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財