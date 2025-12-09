逕自利用網路創作內容訓練AI 歐盟對Google展開反壟斷調查

歐盟執委會9日宣布就Google是否逕自使用網路創作內容來訓練其AI模型展開反壟斷調查。圖為在歐盟標誌前的手機剪影，手機畫面顯示Google的標誌。（法新社檔案照）

〔編譯張沛元／綜合報導〕歐洲聯盟執行委員會（The European Commission）9日表示，已就Google為開發自家人工智慧（AI）疑似逕自使用網路出版商與YouTube的線上內容、評估Google此舉是否違反歐盟競爭規則，展開反壟斷（antitrust）調查。

歐盟執委會說，該調查將特別審查Google是否藉由對出版商與內容創作者施以不公平的條款與條件，或藉由自我賦予對這類內容的訪問特權，導致其他開發AI模型的競爭對手處於不利地位，從而扭曲競爭。

該委員會說，他們擔心，Google在使用網路出版商的內容以便在Google搜尋結果頁面上生成AI驅動服務時，可能未提供出版商適當報酬，以及未提供出版商拒絕其內容被Google使用的可能性。該委會也擔心，Google是否在未提供報酬或給予創作者有機會拒絕的情況下，就使用上傳到YouTube的內容來訓練自家的AI模型。

