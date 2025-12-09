ASML「偷渡」被抓包！客戶中至少有1家與中國軍方有關

荷蘭電視節目Nieuwsuur報導，晶片設備製造商ASML的客戶中至少有一家與中國軍方有聯繫的公司。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭電視節目Nieuwsuur週二（9日）報導，晶片設備製造商ASML的客戶中至少有一家與中國軍方有聯繫的公司。

ASML在回應中表示，無法證實該報導，但公司遵守所有出口法律，因此其售出的任何設備或者獲得了出口許可證，或者不受限制。

請繼續往下閱讀...

Nieuwsuur報告稱，ASML向中國電子科技集團（中國軍隊的重要供應商）的子公司出售了零件。該報告至少部分基於中國進出口數據。報導稱，ASML也向深圳國際量子學院，以及晶片製造商芯恩（青島）集成電路公司和中芯國際的子公司SMBC出售了設備。

全球最大的晶片製造設備製造商ASML並未揭露其客戶資訊。

世界各地的晶片製造商都使用其工具，包括中國最大的晶片製造商中芯國際。 2024年，中國是ASML最大的市場，佔其銷售額的36%，約合100億歐元。

人們普遍認為ASML是全球唯一一家能夠生產極紫外線（EUV）機器的公司，這為其提供廣泛的競爭優勢，但ASML從未能夠將其最先進的機器運往中國，這切斷了其潛在銷售。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法