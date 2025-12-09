6旬夫妻「砸退休金」搬到鄉下養老 半年後女兒「見1幕」驚呆揭崩潰現實

日媒以真實案例揭示，移居鄉下確實能讓許多高齡者成功步入理想的第二人生，但前提是交通、人際關係、醫療等條件缺一不可。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕對許多退休族而言，搬到鄉下生活是一幅理想的美好養老藍圖，然而，現實卻可能與想像的有很大不同。日本一對6旬老夫妻以每月20萬日圓（約新台幣4萬元）年金，加上1500萬日圓（約新台幣296萬元）退休金為基礎，決定搬往鄉下，本來夢寐以求的優閒養老生活，卻在短短半年內卻急速走樣，生活急轉直下，當女兒前往探視時，迎面而來的是與半年前截然不同的景象，真實案例揭示退休移居鄉下的現實。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，68歲的山田昭一（化名）與67歲的弘美（化名）有著每月20萬日圓年金，以及1500萬日圓退休金，退休後他們決定離開東京的喧囂，在物價低廉的地方展開人生新階段，以低價購入一間50年屋齡的空屋，再用部分退休金翻修，希望在庭院裡喝咖啡、打造菜園，過上真正「慢活」的生活。

然而，40歲的女兒山田香奈（化名）在半年後，再次踏進父母位於北關東的這處新家時，原以為會看到母親悉心照料的庭院與溫暖的木屋，但當香奈進門後，第一眼看到的卻是黑掉的木質平台、長到膝蓋的雜草、昏暗的燈光與滲著寒意的客廳。

香奈的驚訝無法掩飾「才半年就變這樣？」母親苦笑說「最近腰痛，沒力氣除草了。」屋內的寒冷更加難忽視，母親說，暖氣的煤油價格上漲，所以盡量不開暖氣，只能多穿衣物度日。

更讓香奈在意的，是父母的精神狀態與人際關係。原本期待能融入社區的母親，如今卻搖頭說「方言很重，鄰居年紀也大，反而覺得有點距離。」父親則在退休後失去社會連結，變得沈默寡言。曾經熱心的兩人，如今看起來像是被困在偏鄉的小屋中，與外界逐漸脫節。

香奈更擔心的是交通與醫療問題。會開車的是父親一人，但視力下降讓他不敢常出門，現在老夫妻外出頻率降到每週一次。距離最近的超市要開車15分鐘，醫院則要30分鐘以上，母親的慢性病回診也被迫從原本的頻率減為每月一次。

面對父母生活品質急速滑落，香奈回東京後立刻查詢各種高齡者支援制度，包括生活輔助、服務與遠距醫療，她希望盡力協助，讓父母能安全地留在地方。但她也坦言，最終可能需要考慮「接回身邊」的選項，並已開始查看東京都內適合高齡者居住的租屋物件。

報導指出，移居鄉下確實能讓許多高齡者成功步入理想的第二人生，但前提是交通、人際關係、醫療、身心狀況、日常支援系統缺一不可。美麗的庭院與大自然只是理想的外殼，真正決定老後幸福的，是是否有「支撐日常」的條件。

