31歲工程師「拿9萬元開啟副業」！如今衝向3千萬營收 親曝翻身秘訣

Aadit Patel用3000美元啟動副業，如今有望實現100萬美元營收目標。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名31歲的前微軟工程師，用僅僅3000美元（約新台幣9.3萬元）啟動副業，如今他的零食品牌不只成功打進全美最挑剔的高端超市，並有望實現100萬美元（約新台幣3111萬元）營收目標，他從身分迷惘中找靈感，把印度家鄉味與美式靈魂融合成全新品類，在毫無既定路線的市場殺出一條生路。

外媒報導，美國紐約這名印度裔美國人Aadit Patel的創業故事始於身分認同。大學畢業後，他進入微軟Surface硬體團隊工作，親眼看過一款實體產品如何量產；2016年，他搬到西雅圖，並曾創立奶茶品牌Chaitheory，2019年又加入Scale AI，這些經驗都在替他日後開創副業埋下伏筆。

請繼續往下閱讀...

真正推動他開創副業的，是對自身文化的追尋。Aadit Patel說，他從小活在「印度」與「美國」兩種文化中，一邊吃著媽媽的家鄉料理、一邊聽著寶萊塢歌曲；轉身又是一袋Hot Cheetos，以及淋浴間裡的Justin Bieber，他回憶「我都喜歡，但從未真正覺得哪裡是家。」於是，他決定創造一種屬於「中間地帶」的味道，既非100%印度、也非100%美國，而是兼具兩種文化的混合風味。

2022年5月，零食品牌Confusion Snacks誕生。他選擇從「零食」開始，因為與家人一樣，他是天生的零食控，也相信食物能跨越文化界線的力量。此時，美國消費者對全球風味與乾淨配方的興趣正急速上升，餐廳、冷凍食品與醬料都已走在前頭，唯獨零食貨架仍停留在傳統的鹹、甜、起司味，Patel決定「搖一搖整個零食架」。

他用3000美元積蓄支付包材、原料與設備，母子兩人親手烹煮每一批產品。線上試賣後，朋友開始分享，陌生人開始下單，他們再逐一打電話訪談消費者，調整配方與品牌定位。接著，他走進市集觀察現場反應，果然越賣越旺。短短4個月後，品牌便成功進軍高端超市，副業開始變成真正的公司。

創業過程並不順利。最嚴重的一次挫折，是合作一年、正準備量產訂單的代工廠，突然以策略調整為由終止合作，連緩衝期都沒有，Aadit Patel形容那一刻「像地板被抽空」。然而，他選擇積極面對，重新聯繫過去合作過的製造夥伴，利用過去建立的人脈與信任，在三個月內找到新的代工廠，順利趕上上架時程。他說，這次危機讓他明白「當一件事崩塌時，有時候它只是為更堅固的道路讓路。」

另一項令他意外的挑戰，是在沒有「既定模式」的市場中打造品牌。全球風味零食雖在餐飲與冷凍食品市場扎根，但在零食領域仍屬新興品類，因此他無法複製別人的商業模式。早期他曾被其他創業者在社群媒體上的成功故事帶著跑，追逐那些看起來很亮眼的道路，結果反而使公司分散資源。他後來才真正體會「別人的勝利不一定是你的路。」找到自己的核心客群、選擇真正能帶來回購與利潤的渠道，比逐夢更重要。

如今，品牌在高端超市上架後6個月便開始出現穩定營收，現階段主要收入用於支撐生產成本與推廣。他的目標很明確，2026年底達成百萬美元營收。

對於新創品牌，他給出的最重要建議是，先專注打造能「自行控制且能獲利」的通路，而不是追逐所有看似有機會的邀請。他說，只有這些能夠不斷產生現金流的基礎，才能支撐品牌等待那些大通路真正準備好接受你。

從微軟工程師，再到零食品牌創辦人，Aadit Patel的故事展現文化、身分認同與商業創新的交集；也證明只要找到自己所屬的「中間地帶」，就能創造出原本不曾存在的市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法