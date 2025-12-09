輝達H200賣中國 《路透》爆美國抽成25％「台灣買單」

美國總統川普8日宣布，將批准輝達向中國出售AI晶片H200，並對每筆交易抽成25%。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普8日宣布，將批准輝達（NVIDIA）向中國出售AI晶片H200，並對每筆交易抽成25%，據外媒報導，白宮官員透露，這筆25%的費用將會在輝達H200晶片在台灣製造後、運往美國的時候，以「進口稅」形式收取。

美國總統川普8日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，表示「我已經告知中國國家主席習近平，美國將允許輝達向中國及其他國家的已批准客戶交付其H200晶片。」川普指出，這項前提是確保國家安全持續得到保障，其中25％利潤將支付美國政府。

《路透》報導，川普沒有說明將授權出口多少H200晶片，也沒有說明可能適用哪些條件，只是說出口將在「能夠繼續保障國家安全的條件下」進行。

知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完全阻斷輝達的中國業務可能導致華為坐大。

值得注意的是，一名白宮官員透露，這筆上繳美國政府的25%費用，並非由企業支出，而是將以進口稅的方式向晶片製造地台灣徵收。這些晶片會先送往美國進行安全審查，之後才能出口中國。

