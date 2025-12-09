把Nvidia貼牌成雜牌！美破獲50億元晶片走私案 2人遭拘留

美國司法部宣布破獲大規模晶片走私案，嫌犯試圖將輝達（Nvidia）的H100與H200晶片改標後運往中國。（示意圖，路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中科技戰下的晶片黑市交易再度曝光。美國司法部9日宣布，已拘留兩名涉嫌違反出口管制法律的男子，指控他們運作一個複雜的走私網絡，試圖將價值至少1.6億美元（約新台幣50億元）的輝達（Nvidia）高階人工智慧（AI）晶片走私至中國。另一名涉案的休士頓企業主則已經認罪。

據《彭博》報導，這項被稱為「守門員行動」（Operation Gatekeeper）的調查揭露，嫌犯利用位於德州休士頓的企業作為掩護，並在全美多個倉庫進行「改裝」作業。他們將受管制的輝達 H100 與 H200 AI晶片上的原廠標籤撕下，貼上虛構的「Sandkyan」品牌標籤，試圖掩人耳目。

司法部指控，居住在紐約布魯克林的中國公民龔帆月（Fanyue Gong，音譯）與來自安大略省的加拿大公民袁本林（Benlin Yuan，音譯），涉嫌與一家香港物流公司及一家中國AI科技公司的員工共謀，規避美國的出口管制措施，將這些關鍵戰略物資運往中國。經營休士頓公司的許艾倫（Alan Hao Hsu，音譯）則已承認參與共謀。

時機敏感 川普才剛宣佈放寬限制

值得注意的是，這起案件公布的時機極為敏感。就在司法部發布消息的同一天，美國總統川普才剛宣布，將首度允許向「特定」中國客戶出售輝達 H200 晶片。川普政府雖然在今年適度放寬了部分規則，但此案顯示美方執法部門並未放鬆對違規轉運的打擊力度。

美國檢察官甘傑（Nicholas Ganjei）在聲明中強調：「這些晶片是AI優勢的基石，也是現代軍事應用的核心。」他指出，這個精密走私網絡將尖端AI技術輸送給可能利用其對抗美國利益的對象，嚴重威脅了美國的國家安全。

輝達目前已將重心轉向更新一代的「Blackwell」系列晶片，川普認為這讓美國得以保持技術優勢，因此可適度開放舊款 H200 的銷售。輝達執行長黃仁勳長期主張應對中國開放銷售，以利美國技術在全球普及，他先前也曾多次表示，未看到公司產品被轉移至中國市場的證據。

