中國貿易順差首破1兆美元 葉耀元：代表中國消費市場正在排擠國外的貨物

〔即時新聞／綜合報導〕紐約時報報導，中國貿易順差首度突破1兆美元（31.17兆台幣）門檻。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，這個數字並不代表關稅沒有用，也不見得代表中國好棒棒。三個方向給大家思考。

葉耀元在臉書PO文表示，這是「貿易順差」的額度，並不是總貿易量。事實上因為中國市場疲乏，自2022年開始中國的進口總額達到高點之後，就開始大幅下降（30%以上的下降幅度）。今年因為市場預期二月開始的新一波關稅戰，所以在1/2月進口達到高峰之後，其數值就每況愈下。簡言之，貿易順差的增加，代表中國消費市場正在排擠國外的貨物，這也跟中國這幾年強調「大內循環」（國產國買）有很大的關係。

葉耀元指出，貿易順差的提升，表示中國對於國外市場的需求又提升到另一個層次。如果今天已開發經濟體團結起來開始拒買中國貨，則中國過剩的產能就會轉化成為過剩的庫存（其實現在已經是了），接著碰到經濟崩盤的窘境。再者，如此龐大的貿易逆差，在現在一定程度因為國際地緣政治考量以及自動化工廠的興起（自產自銷的成本大幅降低）的緣故，所產生的「逆全球化」現象的環境之下，也會讓其他背負著對中國貿易逆差的國家更覺得是否未來要加速建構起自己的生產鏈，以擺脫過度對中國的依賴性。相信我，美國不會是唯一一個這樣做的國家。

葉耀元直言，還有一個根本的問題，中國的數字你信嗎？

