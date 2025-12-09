伊拉克「一動作」國際油價重跌2％ 市場緊張

伊拉克已恢復俄羅斯盧克石油（Lukoil）旗下「西古爾納 2 號油田」（West Qurna 2 oilfield）的生產。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受到伊拉克恢復一座占全球原油供應 0.5% 的油田生產，以及投資人持續評估烏克蘭戰爭停火談判進展等因素影響，國際油價週一（8日）下跌 2%。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌 1.20 美元、跌幅 2%，收在每桶 58.88 美元。

布蘭特原油期貨下跌 1.26 美元、跌幅 1.98%，收每桶 62.49 美元。

2名伊拉克能源官員週一向《路透》表示，伊拉克已恢復俄羅斯盧克石油（Lukoil）旗下「西古爾納 2 號油田」（West Qurna 2 oilfield）的生產。該油田是全球最大油田之一，先前因出口管線發生漏油事故導致產量大幅下降。

稍早有消息傳出伊拉克關閉該油田、每日約 46 萬桶的生產量受影響後，油價一度縮小跌幅。

PVM 石油市場分析師瓦爾加（Tamas Varga） 表示：「如果近期在烏克蘭問題上達成任何形式的協議，俄羅斯石油出口就可能增加，進而對油價造成下行壓力。」

同時，市場目前預期聯準會（Fed）在週二、週三的會議上，有 84% 機率宣布降息 1 碼（0.25 個百分點）。

澳洲聯邦銀行分析師達爾（Vivek Dhar）認為，停火協議是油價展望面臨的最大下行風險，而持續破壞俄羅斯石油基礎設施則構成主要上行風險。

