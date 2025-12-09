川普放行輝達H200晶片出口中國 25％收益歸美國政府

美國總統川普8日宣布，將放行輝達H200晶片出口到中國。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普8日宣布，將放行輝達（Nvidia）H200晶片出口到中國。川普與中國國家主席習近平10月底在韓國釜山達成貿易與科技戰休兵後，兩國關係出現緩和跡象。

川普8日下午5時29分在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發布貼文表示，「我已經告知中國國家主席習近平，美國將允許輝達向中國及其他國家的已批准客戶交付其H200晶片。」

川普強調，出口措施的前提是確保國家安全持續獲得保障，並稱政策將促進就業、增強製造業實力、惠及所有納稅人，「習近平主席對此給予正面回應，當中25%收益將支付給美國政府。」

H200晶片於2年前發表，具備比前一代H100更多的高頻寬記憶體，可更快速處理資料。川普提及，輝達的美國客戶正使用更先進的Blackwell系列晶片，不久後還將推出最新Rubin晶片，上述兩款晶片都不包含在本次出口措施當中。

川普：AMD、Intel也適用此政策

川普補充，美國商務部正在研擬出口相關細節，政策將同樣適用超微半導體（AMD）、英特爾（Intel）等美國企業。

華府對中國強硬派擔憂，更先進的AI晶片若出口至中國，恐協助中國大幅提升軍力，這正是前拜登政府對這類出口設限的主要原因。

根據非黨派智庫「進步研究院」（Institute for Progress）7日發布的報告，H200效能是現階段可合法出口中國的最先進晶片H20的近乎6倍。報告指出，若H200開放出口，中國AI實驗室將有能力打造效能接近美國頂尖AI超級電腦的系統，儘管成本將提高。

