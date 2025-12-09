美股收盤》派拉蒙攔胡Netflix！美股多收黑 台積電ADR漲2.44％

美國華爾街股市主要指數8日大多收跌。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕美國公債殖利率走揚之際，投資人正觀望本週稍晚公布的聯邦準備理事會（Fed）利率決策，美國華爾街股市主要指數8日大多收跌。

綜合媒體報導，美國聯準會將在本周稍晚公布利率政策，市場普遍押注聯準會本週將再度降息，降息信心持續升溫。

影音串流巨頭Netflix同意以720億美元收購華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）旗下影視製作及串流部門，引起國際震撼，對此派拉蒙天空之舞影業（Paramount Skydance）8日提出總額高達1084億美元的敵意收購案，攪亂Netflix的併購布局。受相關交易風險升高影響，派拉蒙股價飆高逾9%，華納上漲4.4％，Netflix則重挫3.41%。

其餘焦點個股方面，微軟上漲1.63％，輝達上漲1.72％，Alphabet下跌2.29％，Meta下跌0.98％。台積電ADR上漲2.44%，收在301.87美元。

道瓊工業指數下挫215.67點或0.45%，收47739.32點。

標準普爾指數小跌23.89點或0.35%，收6846.51點。

那斯達克指數小挫32.23點或0.14%，收23545.90點。

費城半導體指數揚升80.38點或1.10%，收7375.22 點。

