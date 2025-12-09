派拉蒙攔胡Netflix收購華納案 出資者包括川普女婿

初次上稿03:55 更新時間06：55

派拉蒙影業對華納兄弟探索提出的敵意收購案中，出資者包括美國總統川普女婿庫希納創立的私募基金Affinity Partners。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕影音串流巨頭Netflix同意以720億美元收購華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）旗下影視製作及串流部門，而派拉蒙影業（Paramount）8日提出的敵意收購案中，列出一批願意支持這項交易的投資者，其中最引人注目的，莫過於由美國總統川普女婿庫希納（Jared Kushner） 創立的私募基金Affinity Partners。

紐約時報報導，派拉蒙在文件中表示，該公司執行長大衛‧艾里森（David Ellison）的父親、甲骨文（Oracle）共同創辦人賴瑞‧艾里森（Larry Ellison），與私募基金RedBird Capital Partners已承諾承擔本案所需的400億美元現金。但派拉蒙也尋求包括庫希納的私募基金在內的多位投資者，以分擔部分投資額。

文件並未說明庫希納的基金將投入多少資金。派拉蒙拒絕評論。

Affinity Partners的加入，使爭奪華納兄弟探索之戰添上新的政治色彩。這項交易需要川普政府批准，而川普長期以來一直批評華納兄弟的重要資產之一有線電視新聞網（CNN）。倘若艾利森家族能在Affinity協助下完成交易，新母公司將有部分股權落入川普家族掌控。

據報導，川普與艾里森家族關係密切，可能施壓反壟斷官員逼迫華納回頭選擇派拉蒙，而非Netflix。艾里森是川普的重要支持者。

庫希納在川普首任總統任期結束後成立Affinity Partners，並因其高度依賴沙烏地阿拉伯主權財富基金「公共投資基金」（PIF）而備受質疑。該基金管理資產規模約54億美元，過去主要以小額投資聞名，例如以色列汽車租賃與金融公司Shlomo Group，以及杜拜分類廣告網站Dubizzle。

不過，該基金最近開始涉入規模更大、曝光度更高的交易，包括與沙烏地PIF與Silver Lake Partners共同出資，以約550億美元收購互動娛樂軟體公司美商藝電（Electronic Arts）。

派拉蒙的其他出資支持者還包括沙烏地、卡達及阿布達比的主權基金。派拉蒙在監管申報文件中表示，這些投資者將放棄任何參與華納管理的權利，包括董事會席次。文件指出，這些讓步旨在降低美國外來投資審查委員會（CFIUS）審查時的國安疑慮。CFIUS是跨部會委員會，負責評估外來投資是否構成國家安全風險。

