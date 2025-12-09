存了9360萬老本不敢花 阿北縮衣節食近40年因1事後悔了

初次上稿12-08 23:38 更新時間12-09 07：00

〔財經頻道／綜合報導〕由於極度不安全感，許多人一輩子縮衣節食努力存錢，即使資產不斷增加也不敢花。一位美國阿北在58歲時就存了300萬美元（約台幣9360萬）退休金，仍然節省度日。直到老同學突然去世，讓他無限悲痛，決定辭職開始學習怎麼花錢，趁著身體健康及時行樂。

《商業內幕》報導，斯科維（Scott Scovel）一生都在節衣縮食，為退休投資組合和儲蓄憂心忡忡，到 2020 年 58 歲時，身家已達 300 萬美元，存夠退休金並支付餘生的醫療保健費用。

不過，斯科維心中的不安全感揮之不去，總是擔心最糟糕的情況發生，例如惡性通貨膨脹讓自己一貧如洗，以至於不斷工作及存錢。他坦言，幾十年來，一直聽到退休建議鼓勵多存錢，「但沒有人告訴我，在某個時候，應該改變生活方式，學習花錢。」

他說，數十年來始終專注於存錢，直到一位大學老同學在2022年去世，享年59歲。斯科維與突然過世的同學同齡，這件事讓他很悲傷，也意識到自己雖有錢，時間卻不等人，決定是時候停止工作了。

幾週後，斯科維在60歲生日的前夕，辭去一家軟體公司的主管工作，邁向人生下一個階段，但是，以儲蓄為導向的心態始終無法改變。斯科維說，近 40 年來，幾乎每次領薪水都把錢存進退休帳戶，抱著將今天的快樂延後，以確保明天的幸福。

斯科維說，對於退休的財務需求雖已準備妥善，心理卻沒準備好，於是他告訴自己只是暫時休假3個月，然後再決定職涯的下一個階段，並調整心態和個人理財方式，以便順利過渡到退休生活。

經過38個月後，斯科維終於適應退休生活。每月設定支出為7500美元（約台幣23.4萬），同時設立一筆5萬美元（約台幣156萬）的基金，做為每年為休閒娛樂活動的開銷，學習及時行樂。

