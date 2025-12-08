搶攻雲端運算！IBM斥資逾3400億收購Confluent

IBM斥資110億美元，收購Confluent。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕IBM 8日宣佈，將斥資110億美元（3429億台幣）收購資料基礎建設公司Confluent，以在人工智慧（AI）榮景中，強化其雲端運算產品。該交易預定2026年中完成。

路透報導，IBM在執行長克里希納（Arvind Krishna）的領導下，擴大併購行動，以推升其雲端與軟體業務。隨著客戶投資升級其數位基礎設施，以支援複雜的AI運用之際，該業務是高成長、高利潤的領域。

請繼續往下閱讀...

總部位於加州山景城的Confluent，為AI模型的大量即時資料，提供所需的管理技術。克里希納聲明說，「IBM攜手Confluent將使企業能更快、更好的佈署生成式與代理式（agentic）AI；透過收購Confluent，IBM將為企業IT提供智慧資料平台」。

IBM每股31美元的收購價，較Confluent上一個收盤價溢價34%。Confluent 8日盤前股價飆漲近30%，而IBM股價下滑逾2%。自10月7日以來，Confluent股價已漲近44%。

IBM長期以來透過收購交易來擴大規模、抵禦競爭，特別是在雲端運算的競爭。

去年4月，該公司以64億美元收購雲端公司HashiCorp。而分析師認為，2019年IBM以340億美元收購Red Hat，是其提振雲端業務的關鍵催化劑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法