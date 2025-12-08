鄭麗君：太陽光電2026年20GW目標已掌握案源

行政院副院長鄭麗君今表示，我太陽光電要達到2026年20GW目標，目前已掌握案源。（記者方賓照攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕行政院副院長鄭麗君今出席「114年國家永續發展獎頒獎典禮」時提到，我國現階段綠能發展情況，太陽光電要達到2026年20GW目標，目前已掌握案源；離岸風電要達到2035年所需要的海域面積，也應該沒有問題。下階段希望能盤點出2050台灣可使用發展離岸風電的海域面積。

鄭麗君在致詞時提到，聯合國所揭示的SDGs17項核心目標，勾勒出經濟、社會及環境三面向的永續總體願景。身為行政院永續長，她始終相信，永續是在經濟發展過程當中，期待我們擁有社會視野，能夠看見他者，保有「以人為本」的同理心；同時也關注我們生活的土地與環境，不對地球帶來不可逆轉的危機，因為我們只有一個地球，也只有一個臺灣，我們必須要為未來的下一世代保有追求美好生活想望的基本權利。

鄭麗君表示，今年43個獲獎單位與12個入選獎名單，是國家創新永續競爭力的縮影，包括將SDGs納入校務策略規劃的大學校院；積極推動綠色低碳供應鏈的大型企業；持續推動循環經濟的中小企業；推動轉型金融，支持客戶實踐永續發展的金融機構；積極推動低碳飲食與生態復育的宗教團體；以及在公共工程中融入環境保護與節能減碳理念的政府機關等。

鄭麗君提到，面對氣候變遷的挑戰，應以「綠色成長」思維因應，因此政府提出「綠色成長與2050淨零轉型」路徑圖，並增進國土調適韌性。在淨零轉型路徑當中，「綠能」是重中之重。

她說，近來各界非常關心綠能發展情況，近期經過跨部會的會商盤點，太陽光電要達到2026年20GW目標，目前都有掌握案源；離岸風電部分，目前盤點，達到2035年所需要的海域面積應該是沒有問題，現在還在繼續利用圖資進行盤點，下個階段希望能盤點出2050台灣可使用發展離岸風電的海域面積。

她說，這一次希望用新的思維、國土管理的視野進行再生能源發展，當然過程要簡化流程、杜絕弊端，同時進行制度改革，讓綠能發展能夠更健全，達到預定目標。其他新興能源，也都在積極研發跟推動當中，包含地熱、小水力等。

此外，鄭麗君強調，期待透過國土管理的視野及新的思維，進行再生能源的發展，同時簡化流程、杜絕弊端、推動制度改革，讓綠能發展更加健全，並達成預定目標。對於地熱、小水力等新興能源的創新策略，政府也積極研發推動。

鄭麗君除了擔任行政院永續會「氣候變遷與淨零轉型專案小組」負責人，也擔任「行政院水及流域永續推動小組」召集人。她表示，未來將善用圖資串接各式資訊，進行治山、治水、防洪、排水、居住安全、產業韌性及疏散防災等面向的總策略訂定，建立循證治理架構，建構臺灣因應氣候變遷的國土韌性。

行政院副院長鄭麗君8日出席「114年國家永續發展獎頒獎典禮」，為43位得獎者頒獎。（記者方賓照攝）

