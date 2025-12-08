Netflix華納聯姻機率降至23％ 川普警告：恐有反壟斷問題

Netflix近日宣佈以720億美元收購華納兄弟探索公司。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普7日針對串流媒體巨頭網飛（Netflix）以720億美元收購華納兄弟探索（WBD）的交易，提出潛在的反壟斷疑慮。他說，「這是龐大的市占率，毫無疑問，這可能會是個問題」，他補充，「我將參與這項決定」。

這是川普首度就該交易公開發表評論，暗示這樁全球最大串流服務公司與好萊塢巨擘的聯姻恐將面臨美國政府的阻力。他說，「這須通過一個流程，我們將拭目以待」。

他也證實，近日曾會見網飛共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）。川普指出，「我非常尊重他，他是很好的人，他在電影與其他領域的歷史上，達成最偉大的一些成就」。他補充，「網飛的市占率已經非常龐大，而當擁有華納兄弟，該市占率將升高」。

市場營運預測機構Polymarket數據顯示，在川普發表評論後，市場預期2026年底前，網飛完成該交易的機率僅23%，從先前的60%暴跌。

審查該交易的美國司法院反壟斷部門可能主張這項交易違法，因使網飛的市占率擴大超過30％門檻。另外，歐盟監管官員也可能對該交易展開嚴格審查。

網飛預料主張Alphabet的YouTube與字節跳動的TikTok應被納入串流市場的分析中，如此將大幅削弱網飛被認為的市場優勢。

上週五，網飛同意在華納兄弟探索分拆有線電視網絡後，收購其旗下製片廠與串流媒體部門HBO Max。在競標中，網飛擊敗派拉蒙天舞傳媒（Paramount Skydance）與有線電視及寬頻網路商康卡斯特（Comcast），前者執行長大衛·艾里森（David Ellison）是川普好友、甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison）之子。

據悉，大衛·艾里森尚未放棄該收購，可能施壓反壟斷官員，迫使華納兄弟回頭選擇派拉蒙。網飛已同意，若該交易未能通過政府批准，將支付58億美元解約費，佔交易總額8％。

美國兩黨國會議員，包括共和黨參議員以薩（Darrell Issa）與民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）批評該交易，指控將創造一個擁有4.5億用戶的串流巨霸，進而傷害消費者。

