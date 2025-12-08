啟弘生技攜手日本國立鳥取大學 推動次世代癌症基因治療

啟弘生技攜手日本國立鳥取大學發展癌症基因療法，雙方簽署合作協議，啟弘承接最新溶瘤病毒的製造。圖右二為啟弘董事長阮大同。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃啟弘生技（6939）與日本國立鳥取大學今日宣布簽署業務合作協議，啟弘將負責製造牛痘病毒FUVAC121藥物，旨在推動次世代癌症基因治療的開發與商品化。

啟弘表示，本次合作聚焦於次世代癌症治療用牛痘病毒FUVAC121的製造委託。該項目由鳥取大學醫學部中村貴史教授團隊所研發，並獲得國立研究開發法人日本醫療研究開發機構（AMED）的專案支持，啟弘生技將負責符合GMP規範的病毒製造。

此次合作再一次證明啟弘生技已經在日本建立聲譽，成功獲得學研界的信任及日本政府的支持。此最新的溶瘤病毒技術，具有極佳的治療效果，不僅在動物能使給藥部位的腫瘤消退，更能促使遠端腫瘤也能完全消退，更重要是能解決對免疫檢查點抑制劑的抗藥性問題。

高階病毒載體藥物製造的技術門檻極高，啟弘生技作為一家遵循GMP規範的病毒載體委託開發與製造組織（CDMO），將在其符合GMP規範的設施中進行FUVAC121牛痘病毒的生產製造。本次成功獲得鳥取大學牛痘病毒載體的委託製造，證明啟弘生技除了腺相關病毒（AAV）及慢病毒（Lentivirus）以外，同時能夠因應客戶的需求，製造多項不同的病毒，滿足國際學術機構臨床轉譯需求。

啟弘生技近年積極深耕日本市場，2023年與帝人集團（Teijin Group）及Mediridge聯手進軍細胞及基因治療市場；2024年已取得BioComo公司與三重大學委託之新型疫苗載體CDMO製造案，該項目亦為日本醫療研究開發機構（AMED）大力支持的專案；2025年又與U-medico展開檢測與製程開發技術之策略合作。

