虹彩光電攜日本電力公司 全球首推全彩電子紙電線桿智慧顯示

虹彩光電攜手日本電力公司，以全彩電子紙打造電線桿智慧顯示應用，圖為董事長廖奇璋。（虹彩光電提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕專注在全彩膽固醇液晶（ChLCD）顯示技術的虹彩光電宣布，已攜手日本電力公司於11月15日至23日在東京都八王子市與高尾山地區，完成全球首創的全彩電子紙電線桿智慧顯示應用展示。此次以可在強烈日照與極端氣候中運作的全彩電子紙取代傳統印刷式電線桿海報，不僅展示技術突破，也代表虹彩光電在日本市場邁出關鍵一步，呼應企業推動「創新節能、綠色永續」的長期方向。

虹彩光電說，日本電線桿密度高，全國約有3600萬根電線桿，其中三分之二為配電業者所持，是當地最普及的街道資訊載體。隨著日本政府推動城市數位化，傳統印刷式電線桿廣告正面臨更新需求。虹彩光電本次示範的模組化全彩電子紙系統，可依電線桿名單、環境與形狀自由拼接，並支援雲端同步更新，提供比傳統海報更具彈性與更高即時性的數位廣告模式。

請繼續往下閱讀...

此次採用的最新一代膽固醇液晶技術，可呈現1678萬色全彩影像，能在-20°C至85°C的室外環境中維持穩定可視性，即便在高尾山強烈日照下仍能清晰顯示。電子紙具備極低功耗特性，可長時間維持畫面，無需背光，且運行成本低，亦符合日本對設備節能、耐候與公共安全的多項要求，展現彩色電子紙在日本戶外應用落地的可行性。

在管理效率上，全彩電子紙突破傳統印刷海報的更換限制。廣告主與營運單位可透過雲端後台在一天內完成多次內容更新，更新頻率較人工更換至少提升十倍，降低印刷、人力與物流成本，使電線桿媒體的商業效益大幅提升。對地方政府而言，電子紙更能在停電或低功率狀態下維持顯示，於災害時成為重要公共資訊節點，可即時發布天氣警示、交通資訊或撤離指示，提升都市韌性。

虹彩光電指出，隨著柔性與曲面顯示技術成熟，彩色電子紙未來將從電線桿延伸至更多公共空間，如觀光導覽、社區告示、交通節點顯示、校園公告等，將城市視覺資訊從「印刷」全面轉向「無紙化」。電子紙的低碳足跡與節能特質，也可協助城市在推動減碳、減廢及智慧建設時取得最佳平衡，成為都市治理的新解方。

虹彩光電將持續深化與日本及國際夥伴的合作，加速彩色電子紙在全球市場的導入，讓可持續顯示技術在更多城市落地，推動環境友善的數位資訊傳遞方式邁向下一階段。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法