合庫主辦大東智捷40億聯貸 超額認購1.5倍

合庫銀董事長林衍茂（左二）代表授信銀行團與國城集團總裁洪平森（右三）、國城建設董事長蔡麗環（左三）及高興昌鋼鐵董事長呂泰榮（右一）共同完成聯合授信案簽約。（合庫銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕合作金庫商業銀行統籌主辦大東智捷新台幣40億元聯貸案，在金融業支持及踴躍參貸下，超額認購1.5倍，聯貸資金將用於高雄市捷運橘線013佔土地開發案。

簽約典禮於12月8日於高雄漢來大飯店舉行，由合庫董事長林衍茂代表授信銀行團與國城集團總裁洪平森、國城建設董事長蔡麗環及高興昌鋼鐵董事長呂泰榮共同完成聯貸合約簽署。

請繼續往下閱讀...

「高雄市大眾捷運系統橘線O13站土地開發案」是高雄市政府為打造城市新三環，結合軌道經濟及藝文產業，由國城建設及高興昌鋼鐵合組聯盟取得最優申請人，共同出資成立大東智捷股份有限公司，並由洪士庭先生擔任董事長，本開發案基地面積約3,602.47坪，將採分期方式開發，基地步行範圍內鄰近醫院、學校及體育館等公共設施，生活機能完善。

國城建設在高雄深耕超過40年，取得嘉義、台南到高雄的指標性公辦都更案及捷運聯開案，表現亮眼，大力支持各縣市政府的地方建設。

合庫銀深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，2025年前三季聯貸市場排名帳簿管理行名列第二。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法