Costco 20年資深員工不藏私分享 推薦「8款」必買好物

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場Costco以販售多元商品聞名，不斷推出商品讓消費者面臨選擇障礙，而天氣將變冷，賣場上也出現了許多冷天必備商品。《商業內幕》報導，一名在Costco工作20年的員工柴契爾（Veronica Thatcher）推薦12月份有「8種」必買超棒商品，包括羽絨外套、保暖拖鞋等。

1.Hudson女款羽絨外套：提到冬天，羽絨外套絕對是經典，這款保暖又輕巧，本月Costco引進了Hudson品牌多款女裝羽絨外套，柴契爾說這些外套保暖又不會顯得臃腫。

2.Dearfoam保暖拖鞋：隨著氣溫持續下降，Dearfoam拖鞋在Costco裡變成熱門商品。非常適合送禮或留給自己，這款拖鞋有舒適的記憶泡棉鞋墊，外層針織設計也很時尚，無論室內或戶外皆適合穿。

3.Roborock QX Revo掃拖機器人：Roborock QX Revo是一台掃拖二合一的機器人，它會利用導航技術繪製地圖，規劃最有效率的清潔路線。最棒的是，拖布會在每次使用後自動清洗並烘乾，吸塵器的集塵盒也會自動倒入大容量集塵袋，大約七週換一次即可。

4.Alani Nu能量飲：這款能量飲在社群媒體上超受歡迎，而這個月柴契爾注意到它的冬季綜合口味組合包出現在Costco貨架上。

5.Igloo電動冷藏箱：裝冰桶最麻煩的就是還要繞路買冰，但Igloo ICF40電動冷藏箱完全不需要冰，也能保持食物與飲品低溫。柴契爾說，它就像一台可攜式冰箱或冷凍庫，內部溫度可設定在攝氏負18至20度，可插電使用，也能透過車用電源在旅途中啟動冷藏功能。很適合長途旅行、尾牙派對或是在室外保持飲品與食物冰涼。

6.科克蘭薄荷巧克力脆片：柴契爾說，一年中最期待的就是Costco季節限定的這款脆片，它由黑巧克力與白巧克力製成，上面再鋪上薄荷糖，單吃很好吃，也能敲碎後當成各式甜點的配料。

7.Mikasa Home Accents蠟燭加熱燈：這款簡約的蠟燭加熱燈能在不點火的情況下融化香氛蠟燭。50瓦鹵素燈泡從上方加熱蠟燭，讓香味慢慢散出，不會產生煙或黑灰。燈架的高度也能調整，適用於不同尺寸的蠟燭。

8.科克蘭乾式洗臉巾：這款乾式洗臉巾採用柔軟的植物纖維製成，可用來輕柔擦拭臉部水分、清潔彩妝與殘留物。每盒有200張，非常適合納入每日的保養程序。

