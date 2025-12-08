國邑*與Liquidia加速商業化新藥L606 搶攻千億市場

國邑*旗下L606全球三期臨床全面啟動。圖為國邑經營團隊。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥開發公司國邑*（6875）今日公告11月營收達4558萬元，國邑*表示，主要是完成首批L606用於PH-ILD（間質性肺病引起之肺高壓）全球第三期臨床試驗的藥品出貨，供應授權夥伴Liquidia啟動國際多中心試驗，並預計於明年開始全球病患收案。

國邑*總經理甘霈表示，本次三期試驗用藥的順利出貨，不僅是臨床進程的里程碑，更強有力地確認了國邑*在藥品製程技術與全球供應鏈建置上的高度成熟與執行力。

請繼續往下閱讀...

在三期臨床推進的同時，國邑*也與Liquidia全面同步展開商業化前之準備工作，包含藥品量產、全球供應鏈布局、主要市場法規策略規劃以及上市前策略部署。目標是在臨床驗證結束後，使L606能以最快速度、無縫接軌地推入全球市場。

國邑*指出，Liquidia繼於R&D Day公布美國三期臨床亮眼數據後，近日在倫敦Jefferies全球醫療保健會議中，更進一步明確點出L606的戰略定位：L606憑藉每日兩次即可維持全天藥效、極佳耐受性及副作用低等核心優勢，有效解決現行治療需頻繁給藥，且常引起咳嗽、喉嚨不適等高度困擾之臨床痛點。L606的產品特性與未滿足的醫療需求高度契合，預期將顯著提升患者用藥的依從性與生活品質，將成為吸入型前列環素治療的新世代主流產品。

Liquidia亦公開強調，L606是其公司最核心、最具戰略價值之旗艦產品，並已備妥充足的資金、資源及全球醫師網絡，以最高效率加速臨床推進。全球三期試驗全面啟動，不僅展現了國邑*與合作夥伴間的執行力，更彰顯Liquidia對L606高達千億市場規模的堅定信心。

