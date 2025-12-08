不明物質流入基隆河 台水啟動水污緊急應變作業

台水持續在基隆河沿岸多處採樣點連續水質監測，結果顯示61項揮發性有機物（VOC）全數未檢出。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對今（8）日上午9點又發現有不明物質流入基隆河，台水公司說明，針對福安宮前進指揮所人員於碇內抽水站旁支流，發現疑似不明物質流入基隆河情形，已第一時間通報基隆市環保局派員處理，並同步通報檢調及警察機關協助查明污染來源，另啟動水污染緊急應變與監測作業，加強上下游水質採樣檢測，目前系統供水水質安全。

台水表示，台水持續在基隆河沿岸多處採樣點進行連續水質監測，結果顯示61項揮發性有機物（VOC）全數未檢出（ND）。

台水公司表示，目前基隆地區供水水源是以水庫及北水支援為主，尚未取用基隆河水，供水系統運作正常。依台水公司最新各項採樣與檢驗結果，各取水及淨水設施設施出水水質均符合「飲用水水源水質標準」與「飲用水水質標準」，民眾請安心使用。

台水公司呼籲，立即依標準作業程序即時啟動應變措施，並全力配合相關單位處置，公共水體安全需仰賴各權責單位通力合作，將持續配合環保主管機關與檢警單位進行巡查與溯源追查，依法究責，避免類似事件發生，確實守護河川環境與全民飲水安全。民眾如有相關疑問，可撥打台水公司服務專線 02-24582233轉410～412或 1910 專線，台水公司將持續提供協助。

