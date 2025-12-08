71歲男曾風光領198萬年薪 卻「忽略1事」慘淪超商撿半價蛋糕

日媒以真實案例揭示，高收入者晚年反而易陷困境的主要原因，是無法適應收入驟降後的「生活水準下修」。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕即使在工作期間收入豐厚，也不代表退休後的生活就能高枕無憂。日本一名71歲男子曾是工作上的菁英，以年薪逾1000萬日圓（約新台幣198萬元）過著風光生活，卻因為太過自信，而忽視「為老後退休規劃」，如今，他只能在便利商店的角落等待半價貼紙的貼上，為了省下200日圓（約新台幣39元）的蛋糕錢而落下淚水，真實案例道出了許多高收入者在老後退休面臨「生活水準下降」困境的殘酷現實。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京一處老舊公寓的佐伯隆史（化名），在50多歲時事業巔峰，年薪突破1000萬日圓，收入高、生活奢華，過節必到高級俱樂部開香檳，名牌禮物也從不手軟。

佐伯先生的單身生活始於40多歲後半，他承認當時因工作繁忙與妻子疏離，最終離婚。那時候，沒有家庭束縛、金錢充裕的他認為自己重回自由，「典型的黃金單身漢」形容毫不為過。每天喝酒應酬、打高爾夫、換車，他自信退休金足以支撐未來，不曾為老後退休計畫。

然而退休後，無節制的金錢習慣迅速侵蝕存款，加上生活圈縮小帶來的孤獨感，現實遠比他想像嚴苛。如今，他只能靠年金與有限的存款度日，生活費精打細算到連超市的烤雞也買不下手。

去年平安夜，他為了感受些微節慶氣氛，前往家附近的便利商店，只為一個價值400日圓（約新台幣79元）的小蛋糕。他熟知店家會在晚上8點後開始為即期商品貼上半價貼紙，因此默默站在冰櫃前等候，他回憶「店裡放著聖誕歌曲，但我腦子裡只想著『快點貼吧』、『不要被別人拿走』。」

他說，當半價貼紙貼上蛋糕時，他下意識將其放入購物籃，但在結帳取出硬幣的一刻突然感到羞愧與鼻酸。如今物價攀升，他的生活更加艱難。今年的聖誕節，他連半價蛋糕也放棄，他說「是奢侈品了，今年大概早點關燈睡覺吧。」

專家指出，這樣的故事並非少例。根據調查顯示，日本70多歲單身者中，竟有26.7%完全沒有儲蓄。而同時，持有3000萬日圓（約新台幣595萬元）以上金融資產者也有23.6%，高齡層貧富差距呈現急速兩極化。

高收入者晚年反而易陷困境的主要原因，是無法適應收入驟降後的「生活水準下修」。過往的奢侈習慣與自尊心形塑的既有生活方式，往往難以在年金生活中被壓低，導致開支遠大於收入。過度自信於「以前賺得到，以後也可以」的想法，也使許多人在應該調整時錯失時機。專家提醒，高收入並不等於高保障，真正決定老後生活品質的，是是否能及時調整消費習慣與資產配置。

