根本是浪費錢！這6種常見省錢招數「其實讓你花更多」

《GOBankingRates》報導，6個看似有用、實際上卻不起作用的省錢做法。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕並非所有省錢技巧都真的有效。美國理財網站《GOBankingRates》報導，事實上，一些最受歡迎的理財方法，反而會悄悄破壞你的預算，甚至讓你花得更多。從追逐限時特價促銷，到為了省錢而不開冷氣或暖氣，這些策略往往弊大於利。報導指出，如果你正努力存錢，千萬別掉進這些理財陷阱，以下是6個看似有用、實際上卻不起作用的省錢做法。

1.特價促銷

使用折價券、特價或促銷優惠似乎能省下一筆，但這同時也容易引發「spaving（為了省而花）」的困境，花更多錢只為了「省到」。這些看似微小的選擇，很可能悄悄讓你的預算爆掉，最終花得超乎原本打算。因此，一定要追蹤每筆消費，評估這是否真的是折扣。也請自問，這個商品或體驗是你真的需要的嗎？還是你只是因為看到「划算」才買？

請繼續往下閱讀...

2.為了折扣跑遠路

為了更便宜的價格開車跑到城市另一頭，看似聰明，但你忽略了油錢和時間成本，這些加起來往往不划算，更好的做法是詢問離你較近的店家是否能比價。別忘了計算你在常去店家累積的會員點數，專屬折扣可能比另一家店的低標價更優惠。

3.無計畫地囤貨

大量或批量購買看似單價更低，但你的家庭真的用得完嗎？像是生鮮蔬果很快就會腐壞。那些會過期、用不完或最後被丟掉的物品，最終都是浪費。

4.不開暖氣或冷氣來省電費

在能源費用常常上漲的情況下，不少人乾脆完全不開冷氣或暖氣。然而，人體能承受的溫度有限，極端溫度對健康造成的影響可能更昂貴。有需要時，與其完全關掉，不如適度調整溫度，兼顧健康與費用。

5.不划算的付費會員卡

計算一下那些需要繳年費或一次性費用的會員卡是否值得，你真的能靠折扣或福利回本嗎？快速估算你的預期消費與使用頻率，就能判斷這筆費用是否划算。

6.為不使用的訂閱服務自動付費

許多訂閱服務，不論是App、串流平台或各種程式，都用會優惠來吸引你加入，但你真的會記得在不用時取消嗎？你需要每月扣款嗎？還是免費試用就夠？或許你可以暫停，等需要時再重新開通。訂閱費累積速度驚人，所以務必誠實面對自己的真正需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法