全球慘付代價！中國出口海嘯肆虐 貿易順差首破1兆美元

中國從汽車、太陽能板到消費電子產品全球倒貨。

〔編譯魏國金／台北報導〕紐約時報報導，中國貿易順差首度突破1兆美元（31.17兆台幣）門檻。中國海關總署8日宣佈，今年前11個月累積的貿易順差達1.08兆美元（33.67兆台幣），亦即中國僅花了11個月就突破1兆美元里程碑，中國產品海嘯席捲全球，導致全球各國製造業者停產、關廠，引發抨擊。

報導說，美國總統川普的關稅戰雖令中國對美出口縮減近5分之1，但中國也以相同降速度，減少對美國大豆與其他產品的採購，致使其對美出口為進口3倍之多。

中國海關數據顯示，中國11月貿易順差1116.8億美元，為史上第3大單月順差紀錄。今年前11月整體順差年增21.7%。

中國大幅升高對其他國家的出口，從汽車、太陽能板到消費性電子產品，中國出口海嘯肆虐東南亞、非洲、歐洲與拉丁美洲。德國、日本與南韓等傳統汽車製造與出口大國，面臨客戶流向中國對手的局面。印尼、南非等開發中國家的工廠，因難以與中國低價商品競爭，被迫減產甚至關廠。

中國企業已將產品的最終組裝遷往東南亞、墨西哥與非洲，然後再將製成品輸入美國，此舉使其得以規避川普對中國輸美產品課徵的高關稅。

中國目前對歐盟的出口是進口逾兩倍，今年迄今，中國對歐洲的貿易順差大幅擴大。

報導指出，多年來，中國人民幣相對許多其他貨幣，尤其是歐元疲軟，是其出口橫流全球的主因之一，另一原因是中國的物價持續下跌，但歐美卻持續上漲。人民幣的疲軟有助於使其出口飆漲。

中國經濟逾10分之1由其製造產品的貿易順差構成，歐洲對此感受尤其強烈。

中國歐盟商會會長彥辭（Jens Eskelund）指出，「隨著人民幣對歐元貶值30%，甚至更多，即使歐盟在鬆綁規範、降低能源價格、建立真正的統一市場方面做了所有正確的事，也極度困難，甚至不可能與中國製造業者競爭」。

中國製造產品的貿易順差在其經濟的比重甚至高於二戰之後幾年，製造業在美國經濟的佔比，而當時多數其他製造大國因戰火滿目瘡痍。

