不怕缺工 台南晶英把這些工作交給7台機器人

〔記者王捷／台南報導〕飯店業是人力高度集中的產業，但面對全球缺工與AI浪潮，飯店也面臨數位轉型，台南晶英與總部在台南的智領未來科技合作，導入７台機器人協助客房、餐飲服務及清潔工作，搭配人才培訓將飯店打造成AI旅宿實驗學院。

7台智慧機器人主要負責重複性與高勞動量的工作，員工則把時間留給更具溫度與創造力的服務，總經理李靖文說，AI不會取代人，但懂得運用AI的團隊將成為未來的關鍵力量，透過人與機器人共學與共創，飯店要走向AI旅宿實驗學院，開啟服務的新篇章。

7台機器人以台語名稱命名，負責客房備品配送的「晶價遨」身型靈活，具備4格艙位，還會自己搭電梯，可大幅縮短人員往返樓層的時間成本；「晶勾追」與「晶速西」則是高效率掃地與洗地機器人，「晶立嗨」同時具備洗地、吸塵、吸水與消毒功能，可處理長年累積污垢，這些清潔設備24小時不間斷運作，透過線上系統即時監控狀態，讓飯店人力集中在高處塵垢與垃圾清運等更需人工判斷的工作，減少工傷風險並提升整體運作效率。

餐飲區同樣導入智慧科技，由「晶遨造」、「晶好運」在ROBIN S牛排館鐵板燒與中餐廳晶英軒擔任迎賓與送餐角色，引領賓客入座後，再由服務人員專注桌邊服務與互動，成功節省人力並拉高用餐體驗。具螢幕介面的機器人結合AI系統，不僅能播放活動資訊，也能在慶生或活動場合協助帶動氣氛。承重達300公斤的「晶緣導」則是宴會部門的主力戰將，負責大量搬運餐具與酒水，大型宴會時更能搭配層架運送高溫食物，降低員工在跑菜與搬運過程中的受傷風險，穩定支撐後勤運作。

配合機器人團隊上線，台南晶英同步啟動「人機協作」領導職能建構計畫，培訓內容分為3大面向，從AI基礎能力著手，協助員工理解機器人運作邏輯與系統限制，第二是強化管理階層在AI時代的決策與倫理思維，最後是透過這些資料分析設備運作數據，持續優化服務流程與顧客動線。飯店式人力高度集中的產業，希望在新時代也能將人才結合AI，建立旅宿業數位轉型的重要示範。

