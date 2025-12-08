閎康董事長謝詠芬獲亞洲「最佳管理者」獎

右為謝詠芬。（閎康提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕檢測分析大廠閎康（3587）董事長謝詠芬獲EETimes 頒發2025 Asia EE Awards「最佳管理者」獎項，她以「精確、準確、效率、有效」為核心，打造閎康成為高科技產業的醫學中心，也是成為全球大廠解決製程難題時的最佳合作夥伴選擇。對於得獎，謝詠芬歸功於公司大家一起努力的成果。

謝詠芬常形容投資決策如「弈棋」，必須聞得到產業風向，才能精準預判市場，閎康在台灣、中國與日本分別布局，並積極在歐洲與美國等科技重鎮，建立跨區域的核心服務網絡，成為國際大廠不可或缺的關鍵伙伴。

閎康自成立以來，本業持續獲利，謝詠芬指出，「成功不是財報上的數字調整，是扎扎實實靠專業、策略與服務做出來的」，閎康將持續以技術力、速度與可靠度，成為全球科技的最佳研發夥伴，與產業一起迎向更高的未來。AI晶片效能提升、3D IC堆疊挑戰、車用電子的極致可靠度要求，每一次創新都讓研發變得更快、更複雜，也更不能容許誤差，也都把材料分析推向更核心的位置。

她認為，材料分析的競爭力來自「手的技術」與「心的穩定」，學歷不是唯一也不是天花板，而是讓每一位願意扎根技術的人都能在公司找到舞台。為培育專業工程師，團隊更以樂高模型拆解 FinFET 結構，打造系統化的人才養成機制。

