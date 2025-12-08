台灣網友最愛「社群三強」出爐！通訊軟體使用率近九成是它

據調查顯示，YouTube為全齡通用平台，也是台灣網友最常使用的社群平台。（下載自pexels）

〔記者邱巧貞／台北報導〕資策會產業情報研究所（MIC）近日發布「臺灣社群通訊行為調查」指出，台灣網友最常使用的前三大社群平台依序為YouTube（72.3%）、Facebook（72.1%）與Instagram（44.7%）。此外，Dcard（17.6%）、Threads（17.5%）與PTT（17.1%）等平台也吸引近兩成用戶經常使用，顯示社群使用呈現多元化趨勢。

調查指出，用戶使用社群平台的主因包括觀看娛樂內容、與親友交流、獲取新聞資訊、消費資訊與理財資訊，內容需求涵蓋生活娛樂至實用資訊。MIC資深產業分析師洪齊亞表示，社群平台的使用呈現明顯的世代分層趨勢。18-24歲年輕族群偏好Instagram（78%）、Dcard（45.9%）與Threads（44%），顯示年輕用戶更傾向於「圖像導向」、「匿名性」與「圈層互動」的社群平台。

請繼續往下閱讀...

PTT則以35-44歲族群使用比例最高（27.8%），呈現典型的中年用戶集中現象。Facebook使用者則以35歲為分水嶺，35歲以上的使用率超過七成，18-34歲則僅約六成。YouTube則為全齡通用平台，在18-24歲族群中也有70.6%的高使用率。

在社群影響力方面，調查顯示24.2%用戶會因未查看社群資訊而產生焦慮感，其中18-24歲的焦慮比例高達34.9%，25-34歲也達32.9%。此外，有52.5%的用戶表示曾因他人分享有趣體驗而產生親身嘗試的動機，顯示「體驗型內容」具備高度轉化潛力，尤以25-34歲（60.3%）與18-24歲（57.8%）族群最具行動力。

其中，18-34歲族群不僅是資訊焦慮最明顯的年齡層，也是在社群驅動下最容易轉換為實際行動的潛力市場，品牌若能善用體驗分享與社群擴散策略，有望大幅提升產品或服務的觸及與轉換率。

通訊軟體部分，LINE以高達89.7%的使用率穩居首位，45-65歲族群使用比例更高達94%。Facebook Messenger則在18-24歲族群中最受青睞，使用率達50%，顯示不同年齡層對通訊工具的偏好也呈現差異化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法