漢達生技今（8）日起競拍投標 底價72.33元

〔記者陳永吉／台北報導〕第一金證券輔導之漢達生技（6620）配合上櫃前公開承銷程序，辦理現金增資發行新股1萬1200張，其中8000張採競價拍賣方式承銷，投標期間自12/8起至12/10止，競拍底價為72.33元。本案將於12月12日開標，並於12月11日至15日辦理公開申購，預計於12月23日掛牌上櫃。

漢達生技成立於2014年，實收資本額15.88億元，專注於高技術門檻學名藥與505（b）（2）新藥之研發。該公司於2024年成功轉虧為盈，並於2025年展現穩健獲利能力。漢達2024年合併營收8.31億元、EPS為3.35元；2025年前三季合併營收達14.29億元、EPS為3.76元。

漢達生技以「高技術門檻學名藥」與「505（b）（2）新藥」為雙引擎，建立具國際競爭力的產品組合。2025年前三季，505（b）（2）新藥營收占比已突破六成，旗下多款產品已於北美市場上市，包括首發學名藥Quetiapine XR Tablet、Dexlansoprazole DR Capsule與505（b）（2）新藥Tascenso®。此外，美國子公司Handa Therapeutics旗下產品PhyragoTM已於2025年10月正式上市，可望挹注未來營收，構成新一波成長動能。

此外漢達旗下多靶點癌症用藥HND-039已於2025年9月底向美國FDA提出藥證申請，另有多項癌症及神經系統用藥正持續開發。

