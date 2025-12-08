自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

漢達生技今（8）日起競拍投標 底價72.33元

2025/12/08 10:31

漢達生技本月8-10日競拍投標，底價72.33元。圖為漢達董事長劉芳宇。（資料照）漢達生技本月8-10日競拍投標，底價72.33元。圖為漢達董事長劉芳宇。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕第一金證券輔導之漢達生技（6620）配合上櫃前公開承銷程序，辦理現金增資發行新股1萬1200張，其中8000張採競價拍賣方式承銷，投標期間自12/8起至12/10止，競拍底價為72.33元。本案將於12月12日開標，並於12月11日至15日辦理公開申購，預計於12月23日掛牌上櫃。

漢達生技成立於2014年，實收資本額15.88億元，專注於高技術門檻學名藥與505（b）（2）新藥之研發。該公司於2024年成功轉虧為盈，並於2025年展現穩健獲利能力。漢達2024年合併營收8.31億元、EPS為3.35元；2025年前三季合併營收達14.29億元、EPS為3.76元。

漢達生技以「高技術門檻學名藥」與「505（b）（2）新藥」為雙引擎，建立具國際競爭力的產品組合。2025年前三季，505（b）（2）新藥營收占比已突破六成，旗下多款產品已於北美市場上市，包括首發學名藥Quetiapine XR Tablet、Dexlansoprazole DR Capsule與505（b）（2）新藥Tascenso®。此外，美國子公司Handa Therapeutics旗下產品PhyragoTM已於2025年10月正式上市，可望挹注未來營收，構成新一波成長動能。

此外漢達旗下多靶點癌症用藥HND-039已於2025年9月底向美國FDA提出藥證申請，另有多項癌症及神經系統用藥正持續開發。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財