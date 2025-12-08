焦點股》台玻:玻纖布供應吃緊 外資主力進場

外資主力攜手進場，台波多頭氣勢強。（擷取自法說會簡報）

〔記者張慧雯／台北報導〕隨著AI產品於高速傳輸需求日益增加，帶動上游材料T-glass玻纖布供給緊缺，今日玻纖布族群再度領頭大漲，台玻（1802）九點半後放量上攻，最高來到39.6元，截至9:39分為止，股價上漲2.7元、暫報39.15元、漲幅逾7%，成交量高達13.2萬張，已超過上週五成交量。

玻纖布族群之一的南亞（1303）自11月20日宣布銅箔基板（CCL）與聚丙烯（PP）產品一律調漲8%後，中國大廠也宣布漲價，玻纖布與銅箔基板族群再度成為市場焦點；法人認為，台玻產品涵蓋玻纖布、平板玻璃等，與CCL、PCB及AI伺服器端供應鏈相關，可望同步受惠。

觀察三大法人動態，上週五外資買超台玻1.5萬張、主力買超1.4萬張，買超券商以美林證券、美商高盛、摩根士丹利為主，由於外資主力攜手進場，台玻多頭氣勢強盛；不過法人建議，由於台玻股票當沖量不少，再加上融券仍在高檔，盤中股價波動加劇，投資人切莫追高，避免高檔套牢。

