快來挖寶！Costco 值得下手6款好物 「這款」超夢幻

〔財經頻道／綜合報導〕Costco為迎接耶誕節火力全開，無論是耶誕主題巧克力、汽水、舒適的椅子，還是55吋的電視，Costco今年都推出不少不錯的折扣和商品，其中一款粉紅色的兒童椅超級夢幻。

《Yahoo！Shopping》報導，Costco和耶誕節簡直是天作之合，一站式購物天堂，幾乎能滿足所有需求。消費者還可以一邊享用Costco美食區著名的1.5美元熱狗套餐，一邊慢慢挑選。

《Yahoo！Shopping》整理一份清單，列出今年耶誕節可以在 Costco 找到的一些特別優惠商品。

1、Ghirardelli 薄荷巧克力：一袋16.2盎司售價19.99美元。無論是作為辦公室派對禮物，還是作為簡單的零食擺放在咖啡桌上，都非常合適。

2、Keurig K-Crema 單杯咖啡機：即日起至耶誕夜，在 Costco 購買新款 Keurig K-Crema 單杯咖啡機可節省 40 美元，售價為 162.99 美元。

3、Delta Children Sherpa Cozee 兒童椅：孩子們也需要放鬆休息，Costco 的 Delta Children Sherpa Cozee 兒童椅正在促銷，正好可以考慮。這款椅子售價 49.99 美元，有粉紅色、藍色、灰色和白色可選，但僅限線上購買，截止日期為 2026 年 1 月 5 日。

4、科克蘭焦糖核桃：Costco 又將焦糖核桃重新上架在耶誕零食區，每盒售價 16.99 美元。

5、蔓越莓汽泡飲：今年Costco 不僅推出了耶誕零食區，還有耶誕主題飲料，比如蔓越莓氣泡飲，每盒共 15 罐，價格是 23.49 美元。

6、LG 55 吋 Class UA7100 系列 4K UHD 智慧電視：這台 55 吋電視附有三年保固，透過 Costco Direct 僅售 279.99 美元。請注意，此優惠僅限線上購買。

