最愛吃台灣芭樂竟是「這國」！1年爆買1.5億、外銷占比逾7成

台灣芭樂外銷有成，第一大買家是加拿大。（記者蔡宗勳攝）

〔財經頻道／綜合報導〕台南市長黃偉哲近日率市府團隊前往荷蘭舉辦「台灣芭樂首銷歐洲暨台南芭樂鳳梨展售會」，與自然屋集團合作輸入鮮果，促成台南芭樂首次成功叩關歐盟，消費者狂掃貨。其實，台灣芭樂外銷第一大買家是加拿大，去年輸往加國的金額499.9萬美元（約台幣1.56億），占比73%；今年前10月則為329.8萬美元（約台幣1.03億），占比直逼8成。

台南市長黃偉哲（右2）率市府團隊，前往荷蘭舉辦「台灣芭樂首銷歐洲暨台南芭樂鳳梨展售會」。圖右1為駐荷蘭台北代表處大使田中光。（台南市政府提供）

今年6月歐盟開放台灣芭樂、芒果進入歐洲市場。台南市長黃偉哲近日率團訪歐，首站抵達法國，為台南農產品拓展歐洲市場，並前往荷蘭舉辦「台灣芭樂首銷歐洲暨台南芭樂鳳梨展售會」。

活動現場人潮踴躍，芭樂與鳳梨迅速秒殺銷售一空，許多旅歐台灣人遠道而來支持家鄉好滋味。黃偉哲指出，明年台南將更積極把鳳梨、芒果、芭樂帶進歐洲，盼一年四季水果供貨不間斷，讓台灣的國民水果，成為歐洲餐桌上的精品水果。

若以芭樂外銷數據顯示，加拿大長年穩居台灣芭樂最大買家，去年一整年芭樂外銷數量為2547公噸，總出口額為681萬美元（約台幣2.13億），其中輸往加國的數量為1823公噸，占比71.5%；對加國出口額為499.9萬美元，占比73%。

今年前10月芭樂出口量為1494公噸，總出口額為419.7萬美元（約台幣1.31億）；對加國出口量為1154公噸，占比77%，出口額為329.8萬美元，占比78.6%，遙遙領先其他國家/地區。

以前10月芭樂出口額觀察，第2至第5名買家依序為香港、新加坡、美國及馬來西亞。

