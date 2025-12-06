2種沒用的東西會吞噬退休金！專家苦勸快扔掉

日媒建議，經常整理衣櫃，才知道是否買了很多不穿的衣服，浪費錢。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著物價持續上漲，老年人對家庭財務狀況的焦慮日益加劇。然而，許多家庭卻累積大量消耗金錢的「垃圾」。日媒苦勸，今年大掃除時快扔掉沒用的東西，包括買了不穿的衣服及堆在冰箱吃不完的食物，同時逐漸改變消費習慣，做到「不要增加物品和開支」，就會買得更少，花更少的錢。

《President Online》報導，根據日本大型二手交易平台Mercari發布的《2025年日本家庭隱性資產調查報告》，日本全國的「隱性資產」估計約為90.53兆日圓（約台幣18.1兆），平均每人約71.5萬日圓（約台幣14.3萬）。

「隱性資產」的大致計算方法是，將閒置一年以上的物品放到Mercari等二手交易平台上出售，看看能賣多少錢。換句話說，每個人家中大約存放著價值71.5萬日圓的閒置物品，一個兩口之家就是大約143萬日圓（約台幣28.6萬）。

從細分來看，「時尚用品」佔比最高，達33.6%，其次是「愛好和休閒用品」佔22.2%；「書籍、音樂和遊戲」佔21.2%；「家具、家電和配件」佔20%；「美容和健康用品」佔2.9%。

以年齡劃分，60多歲的人群擁有的隱性資產最多，平均為100.7萬日圓（約台幣20.1萬）。當然，隨著年齡增長，累積的財產也會越來越多，但是，若沒有購買那些會變成隱性資產的東西，或許可以省下至少50萬日圓（約台幣10萬）。

報導說，隨著50多歲後期收入減少，退休生活開始浮現，控制日常支出變得非常重要。如果你因為賺了錢就隨意揮霍，生活方式只會越來越奢侈。因此在退休之前，需要改變消費習慣，做到「不要增加物品和開支」。

從隱性資產的組成來看，數量最多的是服裝類商品，一般人每年大約買20件衣服，丟掉14件左右，剩下的23件一年都不穿。這麼多衣服，你的衣櫃或梳妝台肯定會塞得滿滿。為了避免買到23件從來不穿的衣服，要避開「便宜」的誘惑。如果記不清有哪些衣服，那就麻煩了，可能會再買同樣的衣服，結果花了更多錢。所以定期整理衣櫃就會逐漸意識到自己真正需要哪些衣服。

另外，根據2023會計年度的食物浪費數據，家庭產生的食物浪費量估計約233萬噸，幾乎與企業產生的231萬噸相當。其中，約40%是未開封的食物被丟棄。這表明，有多少食物被買來後放在冰箱裡，無人察覺，最終過期變質。

防止這種浪費性購買的一個方法是，當家庭成員減少且你即將退休時，縮小冰箱的尺寸。與其購買超過自己能吃完的食物​​，不如購買小包裝，然後全部吃完。這樣既能減少食物的購買量，又能減少食物浪費。

報導強調，為了避免退休金被吞噬，盡速清理掉不穿的衣服，也不要囤積太多日常必需品，應該盡量把現在的開銷控制在工作時收入的70%，但最好也盡量把你擁有的東西控制在工作時收入的70%。

無論是衣櫃、冰箱還是儲藏室，都應該盡量只存放你所需物品的70%，養成這個習慣，你會買得更少，花得更少的錢，並抑制你對更多物品的渴望。

報導總結，擁有大量物質就等於富有的時代早已過去。我們需要摒棄不斷增加隱性資產的消費習慣，並將家庭財務狀況與退休金目標保持平衡。

