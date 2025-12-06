不聽黨的話？上海新開兩家「壽司郎」 排隊14小時盛況空前

日媒6日披露，日本壽司郎在上海新開2家店，吸引大批顧客。（圖取自中國微博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗重申「台灣有事」立場，中國跳腳祭出一系列報復措施，除呼籲公民避免赴日旅遊外，還禁止日本水產進口等。總統賴清德在第一時間力挺日本，帶頭吃日料，中國國台辦批評賴清德媚日賣台。沒料到，中國民眾竟然也狂吃日料。日媒6日披露，日本壽司郎在上海新開2家店，即使中日關係緊張，開業首日依舊吸引大批顧客，最長等候時間達14小時。

共同社報導，據營運公司「Food & Life Companies」透露，「壽司郎」於2021年在廣東省廣州市開設其在中國的首家分店，此次是上海拓展分店，使其在中國的門市總數達到71家， 「壽司郎」計畫繼續在中國拓展業務。

報導說，兩家「壽司郎」（Sushiro）在中國上海同時開業，儘管中日關係緊張，但開業首日依然取得巨大成功，開業當天約有700組顧客，排隊等候時間長達14個小時。

對此，日本網友不解地問，「中國政府對此沒有指示嗎？或許中國政府對此視而不見，因為這能創造就業機會？」如果他們排除太多與日本相關的事物，熱愛日本文化、美食和娛樂的中國人就會開始不信任中國政府，進而損害中國政府的形象。這位網友還說，「倘若政府限制過多，可能會演變成另一場民主化運動，我希望如此。」

還有日本網友說，「看到這樣的報導，我覺得我報仇雪恨了，哈哈，我很納悶為什麼有人會說再也不去壽司郎這種幼稚的想法」、「我覺得這是雙標，就像《鬼滅之刃》一樣。」也有網友呼籲，「讓我們擺脫對中國的依賴」、「你吃飯的時候燈可能會滅」。

